Свята справа

Після Великодня українці традиційно йдуть на кладовища і поминають померлих родичів. Кропивницька міська рада повідомила розклад поминальних богослужінь на міських кладовищах.
Субота, 18 квітня: Старобалашівське (провулок Громадянський).
Неділя, 19 квітня: Новолелеківське, Масляниківське, Далекосхідне, Завадівське.
Понеділок, 20 квітня: Новолелеківське, Старобалашівське (вулиця Леся Курбаса).
Вівторок, 21 квітня: Масляниківське.
Середа, 22 квітня: Далекосхідне.
Четвер, 23 квітня: Рівнянське.
При вході на кладовища з 8:00 до 9:30 відбудеться загальна панахида. По завершенню служби священники проведуть індивідуальні поминальні панахиди.
