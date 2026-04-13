Свята справа

Після Великодня українці традиційно йдуть на кладовища і поминають померлих родичів. Кропивницька міська рада повідомила розклад поминальних богослужінь на міських кладовищах.

Субота, 18 квітня: Старобалашівське (провулок Громадянський).

Неділя, 19 квітня: Новолелеківське, Масляниківське, Далекосхідне, Завадівське.

Понеділок, 20 квітня: Новолелеківське, Старобалашівське (вулиця Леся Курбаса).

Вівторок, 21 квітня: Масляниківське.

Середа, 22 квітня: Далекосхідне.

Четвер, 23 квітня: Рівнянське.

При вході на кладовища з 8:00 до 9:30 відбудеться загальна панахида. По завершенню служби священники проведуть індивідуальні поминальні панахиди.