CreditPlus на FinAwards 2026: чотири нагороди і перше місце за якістю

27 березня у Києві відбулась дев’ята церемонія FinAwards — щорічної премії у сфері фінансових послуг, переможців якої визначають голосуванням та рішенням журі. Авентус Україна (бренд CreditPlus) стала однією з найбільш нагороджуваних МФО за підсумками 2026 року.

FinAwards охоплює понад 40 номінацій у семи напрямках — від банківського сектору до фінтех-компаній. Для ринку МФО це одна з небагатьох публічних точок відліку: премія формує орієнтири для споживачів і дає змогу гравцям звірити власні результати з галузевим консенсусом.

Результати компанії

Авентус Україна отримала нагороди в чотирьох номінаціях:

Найкращий CEO МФО — 1 місце. Персональна нагорода дісталась Володимиру Довгалю. Це підтверджує визнання не лише продуктів компанії, а й якості управлінських рішень.

Найкраща МФО за якістю обслуговування — 1 місце. Ключова для лояльності клієнтів категорія — і перша позиція в ній найважча в утриманні.

Найкраща МФО онлайн — 2 місце. Компанія залишається серед лідерів цифрового кредитування.

Найдешевший кредит МФО — 2 місце. Минулорічний переможець у цій номінації — цього разу з «сріблом».

Чотири нагороди за один вечір — це не випадковість. Це зріла інституційна репутація, яку складно виграти швидко і легко втратити.

Хто такий CreditPlus

ТОВ «Авентус Україна» входить до міжнародної групи Aventus Group (15+ країн) і працює на ринку з 2017 року. За даними НБУ, у 2025 році компанія займала перше місце на ринку мікрокредитування з часткою 11% та загальним портфелем понад 4 млн виданих кредитів. Клієнтська база — понад 1,2 млн осіб.

До продуктового портфелю входять CreditPlus — онлайн-мікрокредит — та pluscard, спільний з Акордбанком продукт у форматі віртуальної кредитної картки. З 2022 року компанія перерахувала понад 65 млн грн на підтримку ЗСУ та благодійних ініціатив.

Що це означає для ринку

Перемога в номінації «Найкраща МФО за якістю обслуговування» — показова. Саме ця категорія найближча до реального досвіду клієнта і найважча для маніпуляцій: її важко виграти маркетинговим бюджетом. Перше місце тут означає, що компанія вирішує проблеми — не просто обіцяє.

Водночас «срібло» у номінації «Найдешевший кредит» — невелике зниження порівняно з минулорічним результатом. Конкуренція в ціновому сегменті зростає, і утримувати лідерство одночасно за ціною та якістю — дедалі складніше завдання навіть для ринкового лідера.