Оздоровлення та відпочинок дітей у 2026 році: хто може отримати безоплатно

У 2026 році деякі категорії дітей можуть безоплатно отримати послуги з оздоровлення та відпочинку. Зокрема, це діти військовослужбовців, загиблих Захисників та Захисниць України, внутрішньо переміщених осіб, діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Батьки самі обирають заклад оздоровлення та відпочинку серед тих, що уклали договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Такі заклади розташовуються у західних регіонах України, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Хто з дітей може отримати послугу та куди звертатися — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати

Діти віком 7-18 років, які потребують відновлення фізичного та психічного стану здоров’я, та є дітьми:

військовослужбовця ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, особи рядового і начальницького складу ДСНС, поліцейського

внутрішньо переміщеної особи

загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

учасника бойових дій

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування)

які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Повний перелік визначений п. 2 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 25 лютого 2026 р. № 259.

Скористатися послугою можна 1 раз на рік, якщо в поточному році дитина ще не отримувала путівку від уповноважених органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Батьки не беруть участі в оплаті — кошти перераховуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю безпосередньо закладу оздоровлення.

Як оформити відпочинок

Отримайте довідку про можливість отримання дитиною послуг з оздоровлення та відпочинку

Щоб підтвердити можливість дитини отримати послуги з оздоровлення та відпочинку, один з батьків (особа, яка їх замінює), має звернутися до структурного підрозділу, який відповідає за організацію оздоровлення та відпочинку дітей, при:

районній, районній у м. Києві держадміністрації (військової адміністрації)

виконавчому органі міської, районної у місті (у разі утворення), селищної, сільської ради.

За адресою зареєстрованого місця проживання, для ВПО — фактичного місця проживання.

Які документи потрібні

Копії (мають бути завірені в установленому законодавством порядку або подаватися із пред’явленням оригіналів):

паспорта громадянина України

свідоцтва про народження дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини

документа, що підтверджує призначення особи законним представником дитини (у разі подання документів особою, яка замінює батьків дитини)

документа, що підтверджує статус батьків або дитини (військовий квиток, посвідчення УБД, довідка ВПО тощо).

Повний перелік документів визначений п. 14 Порядку, Постанови КМУ від 25 лютого 2026 р. № 259

Коли нададуть відповідь

Впродовж 3 робочих днів документи мають перевірити та видати довідку про підтвердження можливості отримання дитиною послуг з оздоровлення та відпочинку.

Така довідка дійсна протягом 3 місяців з дня видачі.

Самостійно оберіть заклад відпочинку та укладіть з ним договір

Оберіть заклад оздоровлення та відпочинку. Заклад має мати укладений договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Зверніться до закладу засобами електронних комунікацій, наприклад, електронною поштою та отримайте підтвердження можливості оздоровлення та відпочинку дитини в ньому. Для цього потрібно надати копії:

паспорта громадянина України

документа, що посвідчує особу дитини

довідки, виданої структурним підрозділом.

У день прибуття

Пред’явіть оригінали документів та надайте медичну довідку на дитину за формою № 079/о.

Укладіть договір про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дитини.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, куди звертатися та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це діти, ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/