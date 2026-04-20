Фартовий «Шахтар» та гра для глядачів

Чвертьфінальна стадія єврокубкових клубних футбольних турнірів – найкраще, що поціновувачі інтриги та яскравого футболу спостерігалив цьому сезоні. І, звісно, українським вболівальникам приємно бачити серед півфіналістів, нехай і найслабшого євротурніру, донецький «Шахтар».

Четвертий півфінал «гірників»

Отже, це буде четверта спроба донецького клубу подолати півфінальну стадію. У цей євросезон «Шахтар» вступав з амбітними завданнями, адже вдалося суттєво підсилити склад юними бразильськими талантами. Оскільки, посівши третє місце в УПЛ, до кваліфікації Ліги Чемпіонів потрапити не вдалося, довелося команді Арди Турана вперше за багато років грати в кваліфікації Ліги Європи. Після обнадійливого старту з фінським «Ілвесом» (6:0, 0:0), була просто феєрична гра з турецьким «Бешикташем» (4:2, 2:0), і ми вперше почули від керівників клубу про «найкращий «Шахтар» в історії». Та далі сталася прикра невдача з грецьким «Панатінаїкосом» (двічі 0:0, 11-ти метрові 3:4), виліт до кваліфікації Ліги Конференцій та продаж двох головних лідерів команди Кевіна та Судакова. І хоча жереб був непоганим, але зі швейцарським «Серветтом» довелося постраждати – 1:1, 2:1. Ну а далі було не менш успішне жеребкування основного турніру, де з усіх суперників «гірників» – шотландський «Абердін» (3:2), польська «Легія» (1:2), ісландський «Брейдаблік» (2:0), ірландський «Шемрок» (2:1), мальтійський «Хамрун» та хорватська «Рієка» (0:0) – до 24 найкращих пробилася лише хорватська команда.

Так що за такої опозиції Арда Туран мав можливість суттєво ротувати склад та набиратися досвіду зі своїми молодими підопічними. Шосте місце, яке дозволяло пропустити перший раунд плей-офф, вдалося завоювати без особливих складнощів. В основі «Шахтаря» залишалося все менше українців і ставало все більше бразильців, які, попри юний вік, обійшлися у великі за українськими мірками гроші. А бразильці, як відомо, грають за настроєм. Та й битви на трьох фронтах, де «гірники» вилетіли з Кубку України від «Динамо» та поступилися першим місцем у чемпіонаті черкаському «ЛНЗ» за підсумками першого кола, не могли не датися взнаки.

Але цей сезон, цей жереб, цей турнір наче спеціально були підлаштовані під «Шахтар». Знову жеребкування подарувало в 1/8 фіналу далеко не найсильнішого суперника з тих, які залишилися на турнірній дистанції Ліги Конференцій, – польський «Лех». І тут, після непростої перемоги в гостях (1:3), коли все вирішив ефектний гол Ізакі ударом через себе, «Шахтар» був на межі катастрофи в номінально домашньому протиборстві. То був найгірший матч команди Турана в сезоні. Вже після першого тайму рахунок за сумою двох матчів зрівнявся – 0:2. А на початку другої половини гості ледь остаточно не добили суперників із України. Але ж це фартовий «Шахтар», який забив у ворота суперників м’яч, навіть по них не пробиваючи. Чудернацький автогол конкурентів вивів бронзових призерів УПЛ до чвертьфіналу Ліги Конференцій

А там на них очікував, здавалося б, грізний нідерландський «АЗ». І на першому матчі в Кракові сталася подія, яку деякі колеги визнали чи не головною в футбольному сезоні України. Тільки ледачий не написав, що вперше за 12 років на стадіоні на матчі власного клубу з’явився Рінат Ахметов. Ну й звісно, після перемоги «Шахтаря» (3:0) саме це визнали головною мотивувальною силою «гірників». Ну й спіч російською Ріната Леонідовича ніби не помітили, хоча іншим президентам клубів відразу дісталося б. Адже навіть підказки тренерів на російській нині нещадно критикуються. Але «Quod licet Jovi, non licet bovi», тобто що дозволено Юпітеру та його вірному помічникові Срні, те не дозволяється іншим.

А про Мірчу Луческу, прощання з яким відбулося того ж дня в Бухаресті, на хвилі ейфорії гравці, та й журналісти, практично не згадували. Ну віддали шану хвилиною мовчання, й годі. Тепер у донецькій команді тільки Микола Матвієнко ще пам’ятає уроки Містера.

Та несподівано так сталося, що за абсолютно рівної гри в Кракові проти «АЗ» на бразильців «Шахтаря», який продовжував свій стерильний футбол без моментів і в цьому матчі, «зійшла божа благодать». Педріньо жодного разу до цього не бив здалеку, а тут влучив так у «дев’ятку», що аж дух захопило. А потім сталася метушня в штрафній гостей після кутового, випадковий відскок до Аліссона й 2:0. Поки гості приходили до тями, спрацювали заміни Турана, й Егіналдо з Траоре організували третій гол для Аліссона – 3:0. Тож, долю двораундової дуелі фактично було вирішено.

У матчі в Алкмаарі головний тренер господарів поля Лерой Ехтельд, тримаючи в голові більш важливий фінал Кубку Нідерландів за три дні, виставив фактично резервний склад. Тож це було для гостей тренування з підвищеною мотивацією фактично з 35-ю командою Нідерландів. Адже майже всі гравці «АЗ», які виходили на поле в цій зустрічі, посідають 17-те місце в другому дивізіоні своєї країни.

Звісно, що Туран після важкої гри за лідерство в УПЛ із «ЛНЗ» (2:2) також провів певну ротацію. Але не таку відчутну. Різник, Бондар із Матвієнком, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас та Аллісон на полі з’явилися. Та цю гру донеччани не виграли, ще й вимушені були відігруватися після того, як їх остаточно розслабив гол Аліссона. Добре, що вдалося звести матч внічию – 2:2 та бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА додати. Хоча питання з певних аспектів у тренерів точно залишилося. Але черговий історичний крок «Шахтар» зробив.

Що далі?

Попереду в «Шахтаря» півфінал проти англійського «Крістал Пелес», де ми зрозуміємо реальні зазіхання «гірників» на євротрофей. Це буде перша зустріч цих команд на європейській арені. Хоча, погнавшись за двома зайцями, можна й УПЛ програти. А це для «Шахтаря», в якого є чудові шанси потрапити до основного раунду Ліги чемпіонів напряму, стане катастрофою. Наразі головні конкуренти в клубному рейтингу «Рейнджерс» та «Олімпіакос» посідають друге та третє місця в національних чемпіонатах. Якщо вони не виграють, то золото УПЛ самого «Шахтаря» відчинить двері до прямої путівки в Лігу Чемпіонів. З рейтингом складніше. Там потрібно вигравати чи не всі європейські матчі, що залишилися, включаючи фінал. Та навіть здобуття Кубку Ліги Європи при втраті чемпіонства в Україні стане певною невдачею й понесе за собою відчутні фінансові втрати.

Історичність моменту

Та вже тепер «Шахтар» зробив чимало. В умовах війни, не маючи власного стадіону та майже постійно перебуваючи в дорозі, «гірники» досягли того, чого стабільнішим у всіх сенсах клубам не вдалося. Нагадаємо, що лише дві команди не з п’ятірки провідних чемпіонатів представлено на цій стадії єврокубків. І тут знову є привід говорити про Україну, яка бореться не завдяки, а всупереч усьому. До того ж вдалося підняли Україну в рейтингу УЄФА, завдяки чому чемпіону нашої країни в ЛЧ потрібно буде проходити на один раунд відбору менше. Ну звісно, «Шахтар» вдало засвітив свої активи, адже успішний продаж своїх гравців наразі є чи не найголовнішим бізнес-завданням цього проекту Ріната Ахметова.

Не наш рівень?

Поки «Шахтар» вирішує свої завдання в третьому за значенням турнірі УЄФА, де, до речі, в іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Райо Вальєкано» та переможець основного раунду – французький «Страсбур», в інших турнірах відбулися надзвичайно цікаві події. В Лізі Європи просто щось неймовірне створила португальська «Брага». У протистоянні з іспанським «Бетісом» перший матч в Португалії завершився з рахунком 1:1. У другій зустрічі представники Примери впевнено вигравали після першого тайму – 2:0. Та по перерві господарі поля розслабилися настільки, що пропустили чотири м’ячі й вилетіли з турніру. Чи вдасться португальцям на куражі пройти ще й німецький «Фрайбург», який не залишив шансів іспанській «Сельті» (3:0 та 1:3 на виїзді)?

Та, здається, впевнено до своєї п’ятої перемоги в Лізі Європи крокує Унаї Емері. Іспанський фахівець тричі поспіль здобував трофей із «Севільєю» та одного разу приводив до тріумфу «Вільярреал». І ось тепер вже з англійською «Астон Віллою» Емері не помітив у півфіналі італійську «Болонью» (1:3 – у гостях та 4:0) й далі зустрінеться з «Нотінгем Форрест». Так що тут англійські команди беруть певний реванш у суперників за провали в Лізі Чемпіонів.

А в головному євротурнірі АПЛ цілком прогнозовано втратила свого останнього представника. І хоча кризовий «Ліверпуль» зіграв чи не найкращий матч сезону проти «ПСЖ», але це був не вечір господарів поля. «ПСЖ» мав запас у два м’ячі після першого протиборства. Отже, команда Луїса Енріке могла собі дозволити зіграти від суперника. Але могла й догратися, адже моментів у господарів поля було чимало. Та реалізувати свої шанси підопічним Арне Слоота не вдалося. А в другому таймі у парижан спрацював фактор Дембеле. Найкращий гравець Європи забив перший гол саме тоді, коли його команді було надзвичайно важко. А потім вже наприкінці матчу поставив крапку після швидкої контратаки – 0:2.

Суперником парижан також цілком передбачувано стала мюнхенська «Баварія». Хоча не менш кризовий, ніж «Ліверпуль», мадридський «Реал» створив безліч проблем команді Венсана Компані. Тут важливо було, хто кого перестріляє, хто помилиться менше й витримає фізично той шалений темп, майже без центру поля. І коли «Реал» намагався дотягнути до овертаймів, все вирішило доволі суперечливе вилучення Едуарда Камавінги. Завдяки чисельній перевазі «Баварія» не тільки відігралася, але й забила вирішальний м’яч у компенсований час – 4:3. Так що Мбаппе з черговим голом, але знову без трофеїв, хоча й з титулом найкращого бомбардира Ліги Чемпіонів. Якщо, звісно, Харрі Кейн не перевершить його досягнення. Наразі в Кіліана – 15 голів, а в форварда мюнхенців – 12.

Без євротрофея вже 11-й рік поспіль залишається й «Барселона», яка поступилася «Атлетико» за сумою двох матчів. І це після того, як саме «матрасники» вибили команду Гансі Фліка з Кубку Короля. Так і не підібрав німецький фахівець налаштувань, які б дозволили переграти Дієго Сімеоне в двох поєдинках. Аргентинець чудово розумів, що оборона суперників ненадійна й шанси обов’язково будуть. У першому матчі забити мадридцям удалося двічі та ще й не пропустити. А в другому поєдинку вистачило й одного забитого м’яча. При тому, що й тут помилок у захисті було чимало, старт для «Атлетико» вдався жахливим. Гандикап в два м’ячі був утрачений за 25 хвилин. Та господарі зібралися, голкіпер Муссо зіграв блискуче, й свій шанс у нападі віднайшовся. Ну й знову, як і в першому поєдинку, висока лінія захисту призвела до катастрофи «Барси». Не можна виграти євротрофей із таким прохідним захистом за всіх переваг атаки. Ну й ставка на індивідуальні риси Ямаля вчергове не зіграла. Він часом корисний, але його его бере гору над командними потребами.

Цікаво після матчу сказав про Ламіна Сімеоне: «Преса хоче, щоб я боявся підлітка лише тому, що він робить фінти та дає самовпевнені інтерв’ю. Будь ласка! Протягом десятиліття мені доводилося бачити, як Кріштіану Роналду робить хет-трики – ось це був справжній жах».

Чоло додав, що хоча Ямаль провів гарний матч і забив гол, у футболі важливо те, хто проходить далі: «Тепер він поїде додому дивитися нас по телевізору». До речі, мабуть Сімеоне, як ніхто інший, заслужив виграти нарешті головний євротрофей.

А дивитися Ямаль буде півфінал «Атлетико» проти лондонського «Арсенала» – найгіршого з усіх півфіналістів. Команда Артети не грає, а мучає себе та вболівальників. «Каноніри» вже майже розтринькали величезну перевагу в АПЛ. А з такою грою, яку продемонстрували лондонці проти «Спортингу» (0:1, 0:0), важко буде на щось розраховувати проти «Атлетико». Не кажучи вже про «Баварію» та «ПСЖ». І тут здається, що майбутній переможець Ліги Чемпіонів саме в цьому дуеті. Хочеться, щоб це був Кейн, який також заслуговує на велику перемогу й «Золотий м’яч». Але тренерський досвід Луїса Енріке переважає в усіх аспектах навики Венсана Компані. Чи посоромить бельгійський наставник скептиків – побачимо.