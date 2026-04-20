24 квітня в Музеї мистецтв у Кропивницькому діє «Квіт пам’яті» – мандрівна виставка, створена 16 жінками, які втратили рідних на війні. Це дружини, матері, сестри й доньки загиблих і зниклих безвісти військових. Через текстиль, музику та інсталяції вони шукають спосіб проговорити втрату й зберегти пам’ять про близьких.

Виставка є частиною ініціативи громадської організації «Бути» «Жива пам’ять», у межах якої учасниці разом із мисткинями та психологинями працюють над проєктами спадку – мистецькими формами пам’яті, що допомагають осмислювати досвід втрати. Виставка «Квіт пам’яті» народжена з досвіду втрати, але не обмежується ним.

На виставці представлені інсталяції, текстильні колажі, мальописи та інші роботи, які поєднують особисті історії з ширшим досвідом проживання втрати в українському суспільстві під час війни.

Серед експонатів – робота Алли Кондакової. Її син Олександр, розвідник, загинув у 2014 році на Донеччині. Для виставки вона створила об’єкт, що нагадує про його любов до спорту.

«Це футбольний м’яч зі світлинами сина. Ніби мозаїка. І там фото із цивільного й військового життя», – говорить Алла Кондакова.

Ініціатива «Жива пам’ять» пропонує один із підходів до роботи з пам’яттю про загиблих – через творчість і спільний досвід. Такий формат допомагає не лише проживати втрату, а й формувати більш людяну культуру пам’яті.

Побачити ці роботи можна вже найближчим часом у Музеї мистецтв (вул. Велика Перспективна, 60). Відкриття 24 квітня о 15:00.

Виставку можна буде відвідати до 8 травня.

