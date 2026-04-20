З директорами – про перспективу

У приватний музей Кропивницького «Місто семи імен» завітали керівники загальноосвітніх закладів. Їх було набагато менше, ніж закладів, але з ними була начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. До цього подібна делегація була в цьому закладі сім років тому.

Засновник музею Микола Цуканов на своїй сторінці у Фейсбук ділиться враженнями від спілкування з учнями, які відвідують музей і галерею. Як не дивно, але учні всього двох шкіл – гімназії «Подільської» та ліцею «Муніципальний колегіум» – активно відвідують музей «Місто семи імен», знаходять тут багато цікавого і пізнавального.

Зрозуміло, що для того, щоб привести сюди дітей, захопитися експонатами треба в першу чергу керівникові. Саме тому Цуканов влаштував екскурсію музеєм для директорів. Деякі були там вперше.

Микола Цуканов пропонує для учнів різного віку комплекс пізнавальних заходів. Це екскурсія «Історія міста за 35 хвилин». Перегляд фільму «Шевченко: мозаїка малярства». Ексклюзивний фільм, наданий Національним музеєм Тараса Шевченка. Лекція-бесіда «Гроші як мистецтво». Зустріч-бесіда «Сенсація нашого міста» – про колекціонера Олександра Ільїна. Лекція-бесіда «Світ мінералів». А ще тут можна не лише роздивлятися, а й торкатися експонатів. І графонолу послухати. До речі, програма може бути адаптована під вік учнів і побажання навчального закладу.

На зустрічі директорів шкіл окрема увага була приділена унікальному закладу – ліцею «Перспектива», що діє у виправній колонії №6. Він в цьому році відзначає 20-річчя, і викладацький склад на чолі з директором Сергієм Міщенком презентував ліцей колегам.

Оскільки захід проводився у музеї, занурилися в історію щодо тюрем нашого міста. Практичний психолог ліцею Сергій Медведєв зазначив, що ув’язнені тюрмою називають слідчий ізолятор, а «шістка» – це колонія. Коли почали зводити фортецю Святої Єлисавети, однією з перших будівель був «острог для подлых людей». А перша тюрма міста знаходилася недалеко від теперішньої 14-ї школи. Вона називалася «ранньою», будівля не збереглася.

На розі Биківської і Великої Перспективної, приблизно біля ДТСААФ, де приміщення обленерго, діяла «ненастоящая» тюрма, як її називали в народі. Офіційна назва – «єлисаветинський тюремний замок» або «арестантский дом». «Домовая» тюрма розташовувалася в приміщенні санепідстанції. Будівля існує досі. Ця тюрма була борговою, її називали ямою. Люди там сиділи не за злочини, а за борги. Після 1905 року тюрма стала політичною. Ще була в нашому місті пересилочна тюрма – на місці гуртожитку УТОС по Великій Пермській.

Нова тюрма – теперішній слідчий ізолятор. Коли вона почала діяти, всіх інших подібних установ вже не було. В 1961 році побудували виправну колонію. Нова тюрма стала слідчим ізолятором. Саме у виправній колонії №6 двадцять років тому почала працювати школа.

Ліцей «Перспектива», незважаючи на особливий режим, активно живе. Тут проводять заходи, виставки, змагання, складають іспити, отримують документи про освіту. Назву обрали не випадково – кожна людина має перспективу виправитися і змінити своє життя. У відеосюжеті ТСН про «освіту за колючим дротом» дорослий учень-ув’язнений сказав: «Вчитися ніколи не пізно. І час швидше плине. Всім раджу».

Ми в свою чергу радимо йти до музею «Місто семи імен». Там також час проходить непомітно. І крізь історію видно перспективи.