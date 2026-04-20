Касьяновські вази

Відбулася чергова виставка керамічних виробів Юрія Касьянова. Цього разу у його власній галереї у Новоархангельську. Відвідувачі роздивлялися кілька десятків унікальних ваз, не приховуючи своє захоплення. Багато місцевих жителів відкрили для себе іншого Касьянова.

«УЦ» писала про виставку «Ваза поза формою», яка була в музеї «Місто семи імен» в Кропивницькому. Цього разу пощастило побувати в майстерні художника і дізнатися про технологічні тонкощі створення ваз. Попри те, що це кераміка, звичного гончарного круга немає. Спочатку створюється форма майбутньої вази. Окремо – суміш глини та подрібненого скла і смальти. Із цієї суміші формуються маленькі кульки, які наліплюються на форму. В одному виробі може бути використано до тисячі кульок. Вони різних відтінків, завдяки чому утворюється візерунок. Вази поміщаються в піч, де при температурі 1200 градусів кульки плавляться. Готові керамічні вироби створюють враження сплетених з ниток.

Юрій Володимирович зізнався, що на унікальну творчість його надихнула, крім іншого, участь у археологічних розкопках, де були знайдені фрагменти посуду часів Трипілля. Майстер навіть відтворював деякі предмети.

– Запевняю, що кожна ваза унікальна. Зробити копію неможливо. Навіть я не відтворю точно такий виріб вдруге. Тому можна констатувати, що кожна окрема ваза єдина в світі, – зазначив майстер.

– Я сьогодні відкрив для себе потужного майстра і новий вид гончарства, – сказав начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Новоархангельської селищної ради Євгеній Маховик, – Я хочу, щоб якомога більше людей могли бачити ці чудові вази. Ми всіма силами допоможемо влаштувати більш масштабну виставку на території нашої громади. І хочеться, щоб Юрій Володимирович проводив майстер-класи, ділився своїми знаннями, навичками. Це треба передавати наступним поколінням.

Виставка завершилася продажем трьох ваз. Місцеві меценати купили їх миттєво, щойно почули, на що будуть витрачені кошти. Юрій Касьянов вирішив передати гроші громаді. Рідні загиблих на війні захисників хочуть висадити в Новоархангельську Алею Пам’яті. З місцем визначилися. Зараз вирішують, які саджанці купувати.