«Тарас Шевченко – моє святе письмо»

Минулого тижня з другої спроби (через загрозу ворожих ракет і дронів) у залі обласної філармонії відбувся нарешті виступ народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України Анатолія Несторовича Паламаренка. Ця зустріч в основному була присвячена творчості Т.Г. Шевченка.

Колись в одному з інтерв’ю Анатолій Нестерович зазначив: «Моє головне завдання – мислити так, як Шевченко, бачити Україну так, як Шевченко, поводити себе так, як Тарас Шевченко». І днями на сцені нашої обласної філармонії він знову повторив, що Кобзар настільки відчував Україну в майбутньому, що коли його зараз читаєш, то ніби це сьогодні написане.

Анатолій Паламаренко один з небагатьох, хто прискіпливо береже, збирає і популяризує художнє слово. І не лише Шевченкове. В його програмах часто лунають твори Степана Руданського, Миколи Гоголя, Остапа Вишні, Олександра Довженка, Павла Глазового, Бориса Олійника та інших майстрів красного слова.

Анатолій Паламаренко народився 12 липня 1939 року в селищі Макарів Київської області. Свій шлях до мистецтва почав торувати ще у школі, де постійно виступав у концертах, читаючи вірші та гуморески. Після закінчення десятирічки поступив до Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого. З 1962 року й понині – артист естради Національної філармонії. До недавнього часу викладав сценічне слово у Національній музичній академії та університетах імені Тараса Шевченка та Михайла Драгоманова.

На кожному концерті та в низці інтерв’ю артист висловлює свою громадянську позицію щодо мови, культури та війни. Часом дуже гостро, але лінійно й поверхово, педалюючи національне питання. Так нещодавно в інтерв’ю на Ютубканалі «Дума.Й» він зробив скандальну заяву про те, що президент України є «чужаком»: «Який він українець у паспорті? Єврей там написано. Він такий українець, як я китаєць». Проте коли ведуча Олена Дума стала роз’яснювати поняття «громадянство» і «національність», відомий артист продовжив наполягати на своєму. При цьому він не приховував свої захоплення і прихильність до Віктора Ющенка, який і нагородив його званням Герой України, будучи президентом.

У програмі, що була запропонована кропивничанам, прочитувалася історія і доля стражденної нинішньої України, яка воює проти російських окупантів. Це і заклик великого Кобзаря: «Борітеся – поборете! Вам бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!»

Наприкінці зустрічі директорка філармонії Наталія Агапєєва подякувала корифею сцени за унікальну можливість для глядачів доторкнутися до справжнього мистецтва, відчути атмосферу натхнення та вкотре переконатися у невмирущій силі Шевченкового слова.