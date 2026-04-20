Фабула про фібули

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Кропивницького, яка намагалася продати та відправити за межі України фібули – стародавні металеві застібки, які використовувалися як прикраси та нині становлять культурну й історичну цінність.

Оголошення про продаж вона розмістила в інтернеті. При відправці покупцю поштою до Польщі жінка задекларувала їх як декоративні пластикові вироби, щоб уникнути митного контролю.

Порушення викрили під час перевірки у Києві: митники виявили у відправленні 35 предметів із ознаками старовини. Жодних дозволів на вивезення таких предметів жінка не отримувала.

Вилучені предмети передали на експертизу. Дослідження, проведене фахівцями Національного музею історії України, підтвердило, що частина вилучених речей є оригінальними фібулами Черняхівської культури ІІІ–V століть нашої ери, що належать до культурних цінностей.

Металеві фібули того часу – це справжній «високотехнологічний» продукт своєї епохи. Вони мали складну конструкцію, що складалася з лука (спинки), пружини з голкою та приймача (іглотримача).

Черняхівці часто використовували сплави, близькі до сучасної латуні, які в землі набувають темно-коричневого або майже чорного кольору. На Кіровоградщині такі знахідки часто трапляються в долинах річок Інгул та Аджамка.

Наразі жінці інкриміновано закінчений замах на контрабанду культурних цінностей (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.