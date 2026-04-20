Вулиці Героїв України

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради підтримав пропозицію топонімічної комісії перейменувати вулиці Прирічну та Мінську на імена Героїв України Віталія Харченка та Дмитра Шилова.

– Увічнення пам’яті сучасних героїв, вшанування героїв українсько-російської війни, зокрема кропивничан або захисників, чий подвиг пов’язаний із Кропивницьким, удостоєних звання Герой України є важливою частиною Концепції інтеграції українських маркерів у топонімічний простір Кропивницької міської територіальної громади, – зазначила заступниця начальниці управління культури і туризму міської ради Неля Чорна. – Так, протягом 2022-2025 років на території громади перейменовано вулиці на честь Героїв України – Степана Чобану, Андрія Норова, Ігоря Замоцького, Олексія Хижняка.

Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) Указом Президента України присвоєно старшому солдату Віталію Харченку 30 вересня 2024 року, а солдату Дмитру Шилову – 05 грудня 2025 року.

Топонімічна комісія при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради після спілкування з рідними Героїв – захисників прийняла рішення та ініціювала перейменування вулиці Прирічної на честь Віталія Харченка та вулиці Мінської на честь Дмитра Шилова.

У період із 26 березня по 09 квітня 2026 року на платформі e-DEM проведено електронні консультації з громадськістю щодо зміни назв запропонованих вулиць

Зокрема, на підтримку перейменування вулиці Прирічної іменем Віталія Харченка до Кропивницької міської ради надійшло п’ять листів, у тому числі від 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго. Варто зазначити, що були і два листи у яких кропивничани заперечували таке перейменування.

– Концепція інтеграції українських маркерів у топонімічний простір Кропивницького базується на необхідності збереження пам’яті про справді важливі для України, нашого міста історичні події, постаті, культурну спадщину від прадавніх часів до сьогодення, – наголосив під час засідання виконавчого комітету секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка. – До тих, чиї імена гідні носити вулиці обласного центру, безумовно належать наші сучасні земляки – Герої і, відповідно до Концепції, ми у першу чергу вшановуємо Героїв сучасної російсько-української війни. На жаль, це перший випадок, коли від мешканців надійшли заперечення щодо такого перейменування. При цьому аргументів вони не наводять. Можливо вони отримали недостовірну інформацію, що після перейменування жителі вулиці, яка змінила назву матимуть додаткові витрати, пов’язані з переоформленням документів. Але це не так. Ми продовжимо роз’яснювальну роботу, проведемо зустріч з мешканцями вулиці і я думаю, що люди нас почують.

Члени виконкому одноголосно підтримали запропонований проект рішення і доручили управлінню культури і туризму забезпечити його внесення на розгляд міської ради.