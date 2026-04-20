Сліди ведуть не в Орегон

Майже десять років у Кропивницькому шахраї безкарно викрадали нерухомість немічних і навіть померлих. Цим похвалилася нещодавно прокуратура, зауваживши, що діяльність лиходіїв нарешті припинено. Дивне вихваляння, адже виникає запитання: а раніше правоохоронці втрутитися не могли?

А якщо говорити не про конкретну злочинну групу, яка попалася на оборудках з нерухомістю, а про явище взагалі, то воно в Україні існує з 1990-х років, коли почалася приватизація комунального житла, і Кіровоград-Кропивницький на цьому тлі – зовсім не виняток. Способи, до яких вдаються шахраї, жваво обговорюються навіть в чергах у поліклініках та відділеннях Пенсійного фонду. Подейкують, що аферисти чинять беззаконня не без допомоги недобросовісних рієлторів, працівників ЖЕКів, нотаріусів, правоохоронців, і нема на сволоту ніякої управи.

Й справді, про вироки у таких справах не чути. Деяку надію дала прокуратура, повідомивши минулого тижня про викриття в Кропивницькому злочинної групи, яка з 2017 року (якщо не раніше), використовуючи підроблені документи, оформлювала право власності на чуже житло і перепродувала його. Зазначається, що аферисти заволоділи трьома квартирами. Крім того, задокументовано дві спроби таких оборудок. Повідомляється, що чотирьом фігурантам нещодавно повідомлено про підозру, стосовно ще двох це зроблено раніше. Відбулися обшуки.

Намагаючись дізнатися про цю справу детальніше, «УЦ» звернулася до реєстру судових рішень і натрапила на десяток ухвал слідчих суддів, де йдеться про розслідування № 12017120020001126. Імовірно, його й має на увазі прокуратура в недавньому повідомленні.

Це розслідування розпочалося 28 січня 2017 року. Приводом стало звернення в поліцію начальника кропивницького ЖЕО, який попросив розібратися в дивах, що відбуваються з підвідомчою двокімнатною квартирою 63-літньої жінки, яка з 2015 року перебувала в психіатричній лікарні. Начальник ЖЕО запідозрив, що її житлом заволоділи злочинці.

Поліція розшукала ту жінку. Для неї було новиною, що хтось захопив її квартиру. Стверджувала, що не продавала житло і нікого на це не уповноважувала. Але документи свідчили про інше – начебто ще в лютому 2016 року доручила такому-то жителеві Новоукраїнського району розпорядитися своєю квартирою, і цю довіреність завізував, не повірите, нотаріус американського штату Орегону. Скориставшись цим документом, житель Новоукраїнщини 20 січня 2017 року продав квартиру іншій людині, її право власності зарестрував такий-то кропивницький нотаріус.

Поки поліція шукала на мапі Орегон, у квартири двічі змінилися власники. 23 лютого 2017 року нерухомість стала об’єктом дарування, а 1 березня того ж року – купівлі-продажу. 3 березня чергова власниця квартири організувала вивезення звідти непотрібних їй пожитків. Цим занепокоїлися сусіди, забили на сполох. Розслідуючи справу, поліція просила у суду дозволу подивитися на нотаріальні документи, які стосуються зміни власника квартири. Суд дозволив ще в листопаді 2017 року. Слідство досі триває. Що сталося з квартирою і її справжньою власницею, з ухвал слідчих суддів незрозуміло.

А ось свіжіший епізод, який поліція розслідує в межах все того ж провадження № 12017120020001126.

4 жовтня 2023 року поліція отримала від комунальників повідомлення про заволодіння злочинцями такої-то квартири, мешканець якої помер у січні 2022-го, так і не оформивши право власності. Мешканець був безрідний, тож його поховали за бюджетний кошт. А 17 липня 2023 року ця квартира стала предметом купівлі-продажу. У договорі, посвідченому нотаріусом, продавцем значиться така-то громадянка. Правоохоронці зацікавилися, на підставі чого ж вона вважалася власницею нерухомості. І з’ясувалося: скористалася підробленими документами, в тому числі липовим свідоцтвом про право власності. Почеркознавча експертиза підтвердила їх несправжність.

У цьому ж провадженні поліція розбирається в долі квартири, мешканець якої помер 18 лютого 2023 року. Після того його квартира кілька разів змінила власників. Нотаріус сумлінно вніс зміни до реєстру, сприйнявши за чисту монету підроблені довідки на бланках ОСББ. Принаймні, голова ОСББ каже, таких довідок не підписувала й не видавала.

Ще один випадок. Кропивничанин помер 56-річним у листопаді 2023-го, а через тиждень від його імені продано його ж квартиру. Є нотаріально посвідчений документ, згідно з яким бідолаха за два місяці до смерті уповноважив іншу людину розпорядитися своїм добром на її розсуд.

Згідно із ухвалами слідчих суддів, головні фігуранти провадження № 12017120020001126 – раніше несудима уродженка Новомиргорода та судимий кропивничанин. Їх підозрюють у використанні підроблених документів (свідоцтв про право власності, архівних довідок БТІ) для заволодіння чужою нерухомістю.

Кілька речень про раніш судимого фігуранта. Це такий собі Б., керівник автогаражного об’єдання. Якось у липні минулого року його перестрів патруль ТЦК. На вимогу зупинитися й показати військового квитка Б. не відрегував, а коли патрульний наблизився, заїхав йому кулаком правиці в щелепу. Далі забіг на територію гаражного об’єднання, сів у свій Volkswagen Jetta і запустив двигуна. Один з патрульних перегородив дорогу, але Б. це не зупинило. Як зазначається у матеріалах справи, внаслідок наїзду патрульний зазнав тілесних ушкоджень «у вигляді саден м`яких тканин скроневої ділянки зліва, тулуба зліва, коліна зліва, закритого крайового перелому голівки лівої променевої кістки, забійної рани лівого ліктьового суглобу», а пан Б. «з місця скоєння злочину зник». Звісно, його спіймала поліція і повідомила про підозру в перешкоджанні ЗСУ. 14 жовтня того року Фортечний райсуд призначив Б. п’ять років ув’язнення, водночас звільнивши від цієї кари – дав два роки й шість місяців на випробування. Про це «УЦ» уже розповідала. Тепер у Б. новий клопіт – викрутитися від звинувачення в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Кропивницьким нотаріусам підозр начебто не пред’явлено. Хоча їхня роль в оборудках заслуговує найбільшої уваги. І поліція отримала нові дозволи на доступ до документів, які зберігаються в декого з них. Так що, сліди ведуть не в Орегон. Точніше, не тільки в Орегон.

Віктор Іваненко, «УЦ».