Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує Вас на

*День відкритих дверей*, який відбудеться *22–23 квітня 2026 року з 10:00.

Цьогорічною особливістю заходу стане участь представників бізнесу та

роботодавців. Вони напряму спілкуватимуться з абітурієнтами та

розкажуть, які професії сьогодні є затребуваними і як обрати

перспективний напрям навчання.

У програмі — презентації спеціальностей, виставкові локації

факультетів, екскурсії університетом та концерт за участі здобувачів освіти.

*м. Кропивницький, проспект Університетський, 8 Початок о 10:00 *

Подія стане майданчиком для розмови про вибір професії та взаємодію

освіти і ринку праці. Запрошуємо до висвітлення.