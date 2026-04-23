До уваги фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб: встигніть вчасно подати звітність за 2025 рік!

Одним із основних джерел формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є звітність платників єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Нагадуємо !

З 01 січня 2026 року триває звітна кампанія з подання фізичними особами -підприємцями (далі – ФОП) та самозайнятими особами річної звітності з ЄСВ за минулий рік. При поданні звіту з ЄСВ за себе, ФОП, а також самозайняті особи, заповнюють його у форму додатку до податкової декларації та подають у строки, встановлені Податковим кодексом України.

Важливо пам’ятати про терміни подання звітності

Якщо платниками єдиного податку першої та другої груп за себе особисто звіт за ф. Додаток 1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” у складі податкової декларації платника єдиного податку (відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зі змінами) за 2025 рік уже подано (строк подання – не пізніше 02 березня 2026 року), як і платниками єдиного податку третьої групи у формі Додатку 1 у складі Декларації за IV квартал 2025 року до 09 лютого 2026 року…

…то підприємці на загальній системі оподаткування, члени фермерських господарств та самозайняті особи (які провадять незалежну професійну діяльність) зобов’язані подати Додаток 1 до Декларації в строк до 01 травня 2026 року.

Рекомендуємо

Контролювати стан подання звітності і у разі виявлення помилок сформувати її повторно та направити до територіального податкового органу, адже відсутність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування достовірних відомостей про застраховану особу може в подальшому негативно вплинути на її соціальні права.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області