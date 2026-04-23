Зустріч Лесі Карнаух з представниками аналітичних центрів: акцент на якісних даних, аналітиці та сервісах

Якісні дані та сильна аналітика – те, що сьогодні реально змінить податкову. Це дає змогу бачити реальну ситуацію, а не формальні показники. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками аналітичних центрів та економічними експертами.

«На практиці це означає виявлення ризиків ще до початку перевірок, відокремлення системних проблем від поодиноких випадків і побудову роботи на основі фактів, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.

Під час зустрічі учасники відверто говорили про те, що реально турбує кожного платника податків.

Леся Карнаух акцентувала увагу на основних завданнях, над якими активно працюють у ДПС.

Один із пріоритетних напрямів – цифрові сервіси. ДПС вже працює над модернізацією Електронного кабінету платника, розширює дашборди і аналітику по галузях. Всі процеси мають бути максимально прозорими.

У фокусі уваги також розвиток сервісних послуг. Офіси податкових консультантів вже працюють у 20 регіонах. Понад 85 тисяч консультацій надано з моменту їх створення.

На базі Офісів запроваджено податковий супровід ветеранського бізнесу та грантоотримувачів, масштабуються онлайн-пункти Офісів, щоб кожен міг отримати належну консультацію незалежно від місця проживання.

ДПС також розширює аналітичні дашборди і готова рухатися далі – більше даних, більше прозорості, більше можливостей для якісного аналізу.

Важливим питанням є і «дроблення бізнесу». Тут важливо не просто фіксувати факти, а сформувати зрозумілі правила. Щоб нормою не ставала історія, коли великі мережі ховаються за сотнями ФОПів і мінімізують сплату податків. А це мільярди потенційних втрат для бюджету.

«ДПС бачить такі схеми. Але не просто фіксуємо порушників, а попереджаємо ризики. Постійний діалог вже дає результати. Деякі з мереж вже відмовилися від схем і перейшли на загальну систему», – відзначила Леся Карнаух.

Говорили і про призупинення реєстрації податкових накладних. Як відзначила Леся Карнаух, ДПС вже досягла того, що значно зменшилася кількість тих, хто називає це головною проблемою. Адже на сьогодні реєстрація становить 98,87 – 99,9%. І покращення роботи системи СМКОР продовжується.

«Такі зустрічі – про спільну роботу держави, аналітичного середовища та бізнесу. Це про довіру, зрозумілі правила і спільну відповідальність», – підкреслила очільниця ДПС.