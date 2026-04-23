Сприятливе психосоціальне робоче середовище: шлях до процвітання працівників та сильної організації

Саме такий девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2026 році, яке Україна та весь цивілізований світ відзначають щороку 28 квітня.

Привернути увагу до проблем збереження життя та здоров’я у процесі трудової діяльності кожної людини, що заробляє на життя власною працею, – мета запровадження цього дня.

Основні аспекти, що включає цьогорічний девіз:

Психосоціальні ризики: охоплюють стрес, професійне вигорання, цькування (мобінг) та насильство на робочому місці.

Здорове середовище: включає повагу, підтримку, баланс між роботою та особистим життям, а також ефективну комунікацію.

Роль роботодавця: запровадження програм психосоціальної підтримки, якісне навчання та інструктажі.

Результат: Сильніша організація через збереження ментального здоров’я працівників, зменшення плинності кадрів та підвищення залученості.

Це не просто сучасний тренд, а фундамент стабільності. Коли працівники почуваються в безпеці, мають підтримку та бачать сенс у своїй роботі, вони працюють ефективніше.

Ключові складові такого середовища:

Психологічна безпека: можливість висловлювати ідеї чи визнавати помилки без страху бути покараним.

Баланс і межі: повага до особистого часу та запобігання професійному вигоранню.

Підтримка та визнання: відкрита комунікація з боку керівництва та оцінка внеску кожного.

Ясність ролей: коли кожен розуміє свої завдання та зону відповідальності, рівень стресу знижується.

Для організації це конвертується у високу продуктивність, меншу кількість лікарняних, сильну репутацію та імідж організації в очах нинішніх працівників та потенційних кандидатів. Для працівника – це збережене ментальне здоров’я, підвищення продуктивності та профілактики вигорання, особливо в умовах війни.

Психосоціальна підтримка

Невід’ємна складова безпеки та здоров’я на роботі. Увага до можливих психосоціальних ризиків і турбота про ментальне здоров’я працівників також сприяє сталості бізнесу.

В умовах воєнного стану

Цей день також акцентує увагу на безпеці працівників під час виконання професійних обов’язків у кризових ситуаціях.

Наслідки війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров’я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці. Підприємствам і організаціям потрібно не тільки забезпечувати підтримку психологічно здорового робочого середовища, а й постійно вдосконалювати й посилювати цю підтримку.

Акцент 2026 року

Безпека – це не лише відсутність фізичних травм, а й психологічний добробут.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області