Сприятливе психосоціальне робоче середовище: шлях до процвітання працівників та сильної організації

Саме такий девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2026 році, яке Україна та весь цивілізований світ відзначають щороку 28 квітня.
Привернути увагу до проблем збереження життя та здоров’я у процесі трудової діяльності кожної людини, що заробляє на життя власною працею, – мета запровадження цього дня.
Основні аспекти, що включає цьогорічний девіз:
- Психосоціальні ризики: охоплюють стрес, професійне вигорання, цькування (мобінг) та насильство на робочому місці.
- Здорове середовище: включає повагу, підтримку, баланс між роботою та особистим життям, а також ефективну комунікацію.
- Роль роботодавця: запровадження програм психосоціальної підтримки, якісне навчання та інструктажі.
- Результат: Сильніша організація через збереження ментального здоров’я працівників, зменшення плинності кадрів та підвищення залученості.
Це не просто сучасний тренд, а фундамент стабільності. Коли працівники почуваються в безпеці, мають підтримку та бачать сенс у своїй роботі, вони працюють ефективніше.
Ключові складові такого середовища:
- Психологічна безпека: можливість висловлювати ідеї чи визнавати помилки без страху бути покараним.
- Баланс і межі: повага до особистого часу та запобігання професійному вигоранню.
- Підтримка та визнання: відкрита комунікація з боку керівництва та оцінка внеску кожного.
- Ясність ролей: коли кожен розуміє свої завдання та зону відповідальності, рівень стресу знижується.
Для організації це конвертується у високу продуктивність, меншу кількість лікарняних, сильну репутацію та імідж організації в очах нинішніх працівників та потенційних кандидатів. Для працівника – це збережене ментальне здоров’я, підвищення продуктивності та профілактики вигорання, особливо в умовах війни.
Психосоціальна підтримка
Невід’ємна складова безпеки та здоров’я на роботі. Увага до можливих психосоціальних ризиків і турбота про ментальне здоров’я працівників також сприяє сталості бізнесу.
В умовах воєнного стану
Цей день також акцентує увагу на безпеці працівників під час виконання професійних обов’язків у кризових ситуаціях.
Наслідки війни матимуть тривалий вплив на ментальне здоров’я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке ще має вийти на ринок праці. Підприємствам і організаціям потрібно не тільки забезпечувати підтримку психологічно здорового робочого середовища, а й постійно вдосконалювати й посилювати цю підтримку.
Акцент 2026 року
Безпека – це не лише відсутність фізичних травм, а й психологічний добробут.
Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
Сприятливе психосоціальне робоче середовище: шлях до процвітання працівників та сильної організації