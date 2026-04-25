Шановні побратими, воїни-ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС

Вогонь, що палає наскрізь,

Не бачиш його, а він є.

Той вибух у серце проріс –

Чорнобиль –

то горе твоє і моє…

На сьогодні минає 40 років від 26 квітня 1986 року – ДНЯ, коли сталася одна з найбільших у світі техногенних катастроф – аварія на Чорнобильській АЕС. На долю її ліквідаторів випало приборкання радіаційної стихії мирного атома.

Ліквідатори-чорнобильці, не шкодуючи свого здоров’я, а часом і життя, працювали в 30-кілометровій зоні ядерного лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки чорнобильської трагедії, обмежити біду, зупинити розбурхану стихію некерованої ядерної реакції.

Низький уклін і довічна вдячність усім ліквідаторам-рятівникам! Пом’янемо тих, хто через хвороби, спричиненні Чорнобилем, відійшов у вічність. Схиляємо голови в глибокій жалобі і запалюємо свічки спогаду.

Шановні воїни-ліквідатори, міцного здоров’я, божого благословення і благодаті, терпіння, щастя та всіх земних благ Вам, Вашим рідним і близьким. Мирного неба. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще багато- багато років!

Від членів організації та від себе особисто щиро бажаю всім вам міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай залишиться у минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи.

Хай завжди поруч з вами буде людська вдячність за ваші добрі справи.

Михайло Мохонько, Голова Кіровоградської обласної ветеранської організації «Союз Чорнобиль України».