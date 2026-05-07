Державна податкова служба запустила новий інтерактивний дашборд Аналітика РРО/ПРРО в Україні

ДПС розширює перелік цифрових інструментів. Сьогодні запустили ще один інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники».

Новий інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

Дашборд вже розміщений на вебпорталі ДПС – https://surl.li/hzmgyp

Інструмент – результат спільної роботи ДПС з Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародним фондом «Відродження».

«Це, по суті, відкриті дані про те, як насправді працює економіка країни», – розповіла Леся Карнаух.

Що показує дашборд:

– використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;

– ринкову активність бізнесу;

– масштаби та структуру розрахункових операцій;

– фактичний економічний «пульс» держави.

Для кого корисна ця інформація:

– бізнесу – бачити ринкову активність,

– медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами,

– суспільства – розуміти структуру розрахунків,

– органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.

Дашборд використовує знеособлені та агреговані дані з 2025 року по перший квартал 2026 року і щомісячно буде оновлюватися даними за попередній період.

Дані знеособлені і доступні кожному.

Дашборд складається з 4 розділів:

Аналітика показує узагальнену картину:

– скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;

– скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;

– який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;

– яка форма розрахунків.

Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:

– співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;

– динаміку продажу підакцизних товарів.

Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:

– зареєстрованих РРО/ПРРО;

– обсягів розрахунків;

– обсягів продажу підакцизних товарів.

Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:

– де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;

– де активність нижча.

Дашборд постійно будемо модернізовувати!

Наступні етапи:

– розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;

– поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;

– підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.

«ДПС робить черговий крок до системи, де рішення приймаються на основі фактів та аналітики, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.