Державна податкова служба запустила новий інтерактивний дашборд Аналітика РРО/ПРРО в Україні

ДПС розширює перелік цифрових інструментів. Сьогодні запустили ще один інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники».
Новий інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.
Дашборд вже розміщений на вебпорталі ДПС – https://surl.li/hzmgyp
Інструмент – результат спільної роботи ДПС з Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародним фондом «Відродження».
«Це, по суті, відкриті дані про те, як насправді працює економіка країни», – розповіла Леся Карнаух.
Що показує дашборд:
– використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;
– ринкову активність бізнесу;
– масштаби та структуру розрахункових операцій;
– фактичний економічний «пульс» держави.
Для кого корисна ця інформація:
– бізнесу – бачити ринкову активність,
– медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами,
– суспільства – розуміти структуру розрахунків,
– органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.
Дашборд використовує знеособлені та агреговані дані з 2025 року по перший квартал 2026 року і щомісячно буде оновлюватися даними за попередній період.
Дані знеособлені і доступні кожному.
Дашборд складається з 4 розділів:
Аналітика показує узагальнену картину:
– скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;
– скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;
– який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;
– яка форма розрахунків.
Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:
– співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;
– динаміку продажу підакцизних товарів.
Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:
– зареєстрованих РРО/ПРРО;
– обсягів розрахунків;
– обсягів продажу підакцизних товарів.
Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:
– де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;
– де активність нижча.
Дашборд постійно будемо модернізовувати!
Наступні етапи:
– розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;
– поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;
– підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.
«ДПС робить черговий крок до системи, де рішення приймаються на основі фактів та аналітики, а не припущень», – наголосила очільниця ДПС.
