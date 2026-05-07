Що необхідно знати про субсидію у зв’язку із переходом на неопалювальний період?

У травні 2026 року органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року.

Як саме відбувається перерахунок субсидії на неопалювальний період?

Після закінчення строку отримання житлової субсидії Пенсійний фонд України автоматично (без додаткового звернення громадян) здійснює призначення житлової субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді.

Проте є домогосподарства, яким необхідно додатково звернутися із заявою для визначення права на призначення житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року. Зокрема, додатково звернутись мають домогосподарства:

якщо заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо після проведення автоматичного призначення житлової субсидії на неопалювальний період розмір субсидії складає “нуль”, що це означає для домогосподарства?

“Нульова субсидія” ‒ це не відмова у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період. Це означає, що домогосподарство, відповідно до розрахунку, може самостійно сплачувати кошти за спожиті житлово-комунальні послуги враховуючи дохід домогосподарства, оскільки у неопалювальний період витрати значно менші (немає опалення). І з початком опалювального сезону її можуть перерахувати автоматично.

Типові причини відмови у призначенні житлової субсидії:

наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів;

у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді: у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального; або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів;

у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального; або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів; громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

У разі потреби, в які терміни бажано звернутися за призначенням житлової субсидії на неопалювальний період?

Якщо заяву на призначення житлової субсидії та декларація подано протягом травня‒червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.

Куди звернутися за призначенням житлової субсидії на неопалювальний період?

особисто ‒ до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України; ЦНАП, через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд”, портал Дія;

поштою направити заяву на призначення житлової субсидії та декларацію на адресу Головного упавління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (вул. Соборна, 7А, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25605).

На що варто звернути увагу?

Навіть якщо субсидія перепризначена автоматично, перевірити актуальність ваших даних та нарахування субсидії на неопалювальний період можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Олена Михальченко, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу контролю за правильністю надання державних соціальних допомог управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області