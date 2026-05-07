Військова служба і навчання: умови надання відпустки у зв’язку з навчанням

Військова служба не скасовує право військових на освіту. Для цього передбачені спеціальні відпустки. Детальніше розповідають юристи системи надання БПД.

Відпустка у зв’язку з навчанням військовослужбовців 18-25 років

Для військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти, передбачена відпустка у зв’язку з навчанням.

Однак це правило не поширюється на тих, хто навчається у вищих військових навчальних закладах або у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Що це за відпустка

Військовослужбовцям надається додаткова оплачувана відпустка для:

настановних занять

виконання лабораторних робіт

складання заліків та іспитів

складання державних іспитів

підготовки та захисту дипломної роботи.

Тривалість відпустки для І і ІІ курсів

Вечірня форма навчання:

І та ІІ рівень акредитації закладу — 10 календарних днів

ІІІ та ІV рівень — 20 календарних днів.

Заочна форма навчання (незалежно від рівня акредитації) — 30 календарних днів.

Тривалість відпустки для ІІІ і наступних курсів

Вечірня форма навчання:

І та ІІ рівень акредитації закладу — 20 календарних днів

ІІІ та ІV рівень — 30 календарних днів.

Заочна форма навчання (незалежно від рівня акредитації) — 40 календарних днів.

Державний іспит та диплом

На період складання держіспиту (незалежно від рівня акредитації) — 30 календарних днів.

На період підготовки і захисту дипломної роботи (у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання):

І та ІІ рівень акредитації закладу — 2 місяці

ІІІ та ІV рівень — 4 місяці.

Друга вища освіта для військовослужбовців: яка тривалість відпустки

Якщо військовослужбовець здобуває другу вищу освіту за вечірньою або заочною формою навчання, він має право на додаткову оплачувану відпустку.

Тривалість відпустки визначається як для студентів ІІІ і наступних курсів і становить:

Вечірня форма навчання — 30 календарних днів.

Заочна форма навчання (незалежно від рівня акредитації) — 40 календарних дні

Навчання в аспірантурі: що треба знати військовослужбовцям про відпустку

Якщо військовослужбовець планує вступати до аспірантури (з відривом або без відриву від служби), для підготовки та складання вступних іспитів йому один раз на рік надається додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Військовослужбовцям, які навчаються в аспірантурі без відриву від служби та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.