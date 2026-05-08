Забезпечимо здорове психосоціальне робоче середовище

Сприятливе психосоціальне середовище ‒ це організація роботи, що знижує стрес, забезпечує підтримку та повагу, що є основою для високої продуктивності, меншої кількості лікарняних та утримання персоналу. Воно включає психологічну безпеку, баланс між роботою та особистим життям, чіткі ролі та визнання внеску працівників.

Психосоціальний стан працівника є критичним фактором безпеки, оскільки він безпосередньо впливає на когнітивні функції: увагу, швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. За статистикою, від 60 % до 90 % усіх нещасних випадків на виробництві мають організаційно-психологічне підґрунтя.

Психосоціальні фактори, які призводять до травматизму:

Емоційне та фізичне виснаження (стрес).

Постійний стрес або надмірне навантаження знижують концентрацію уваги.

Наприклад: Працівник через втому чи поспіх (“дедлайни”) ігнорує правила використання засобів індивідуального захисту або не перевіряє справність інструменту перед роботою, що призводить до механічної травми.

Як працює: Стрес викликає стан “тунельного зору”, коли людина фокусується лише на завданні, не помічаючи небезпеки навколо (наприклад, рухомих частин обладнання).

Психологічна напруга через міжособистісні конфлікти.

Конфлікти з керівництвом або колегами, булінг чи соціальна ізоляція створюють середовище, де безпека відходить на другий план.

Наприклад: Оператор верстата, перебуваючи в стані гніву або пригніченості після сварки з керівником або колегами, виконує операцію автоматично, відволікається на внутрішні переживання та допускає помилку, що призводить до порізу чи затискання кінцівки.

Вплив сімейних проблем та побутового стресу.

Проблеми поза роботою часто переносяться на робоче місце, знижуючи здатність фокусуватися на техніці безпеки.

Наприклад: Трафік-стрес по дорозі на роботу або тривога через сімейні негаразди заважають водію навантажувача вчасно помітити пішохода на складі.

Психологічний вплив воєнного стану.

Хронічна депривація сну: через нічні тривоги працівники виходять на зміну з критично зниженою швидкістю реакції. Це прирівнюється до роботи в стані легкого сп’яніння.

“Фонова тривога”: постійне очікування поганих новин про близьких або загрозу обстрілів розпорошує увагу. Працівник фізично присутній, але ментально ‒ поза робочим процесом.

Вторинна травматизація: читання новин або обговорення трагічних подій у колективі підвищує рівень стресу та призводить до емоційного заціпеніння (втрати почуття небезпеки).

Враховуючи виклики сьогодення наявність програми психосоціальної підтримки на робочих місцях є дуже актуальним питанням, яке потребує негайного вирішення.

Етапи запровадження програми психосоціальної підтримки:

– оцінка потреб (визначення проблеми): анкетування, збір та аналіз інформації, продуктивності втрат робочого часу причин нещасних випадків тощо;

– розробка документів та планів заходів (участі у тренінгах, семінарах, зокрема за участю психологів, або особисте спілкування з психологом, вимірювання тиску, оформлення стендів тощо);

– формування бюджету: визначення фінансових потреб і можливостей;

– визначення критеріїв оцінки та моніторинг ефективності;

– реалізація.

Системна турбота про психічне здоров’я так само важлива, як і турбота про фізичний стан працівника, адже це може врятувати життя, запобігти травмуванню на роботі, зберегти кадровий потенціал, підвищити мотивацію і продуктивність. Підтримка керівника ‒ ключ до успіху у втіленні програми психосоціальної підтримки на робочому місці та ментального здоров’я працівників.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області