От Гроба Господня – во все пределы

В этом году Пасха для верующих Кировоградской епархии УПЦ будет особенной: в Иерусалим за Благодатным огнем в составе официальной делегации едет местный Владыка – архиепископ Иоасаф.

Православные страны мира направляют своих священников в Великую субботу в Иерусалим не только для того, чтобы они привезли на родину огонь, но и для того, чтобы они совершили особое богослужение возле Гроба Господня. Это уже огромная честь и свидетельство самого высокого доверия.

Как рассказал нам секретарь Кировоградской епархии отец Роман, украинская делегация вылетит в Иерусалим еще в пятницу вечером, чтобы встретиться с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Феофилом и принять участие в богослужении, которое начинается в 8.15 утра в Великую субботу. В 12.55 иерусалимский патриарх и армянский архимандрит вдвоем войдут в Кувуклию (часовню в храме Воскресения Христова, в которой находятся Гроб Господень и придел Ангела), чтобы молиться возле Гроба. По древней традиции священников раздевают до нижних рубашек, чтобы убедиться, что у них нет с собой спичек или зажигалок! Двери Кувуклии запечатывают восковыми печатями и ждут чуда…

Отсюда Благодатный огонь бережно разнесется паломниками по всей Вселенской Православной Церкви, зажигая лампады в самых далеких монастырях и храмах.

Как объяснил отец Роман, Благодатный огонь сходит обычно до 15.00. Планируется, что уже в 20.00 15 апреля архиепископ Иоасаф чартерным рейсом прибудет в Борисполь. Там нашу делегацию будет встречать духовенство, чтобы зажечь лампадки от Благодатного огня и развезти их по всей Украине.

Ожидается, что уже около 23.00 Владыка Иоасаф доставит огонь в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Кропивницком. Всех верующих приглашают на встречу архиепископа Иоасафа в 23.00 15 апреля.