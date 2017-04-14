Ці маленькі паперові листівочки мають надзвичайно велику силу, зізнаються мужні та витривалі військові, які нині боронять незалежність країни на сході держави. Протягом місяця в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського до Великодня відбувалися майстер-класи, на яких дорослі та малеча створювали вітальні листівки воїнам АТО.

13 квітня 2017 року на ярмарку-фестивалі “Великоднє диво” ці листівочки могли побачити кропивничани. А вже невдовзі вітання будуть передані до місцевої військової частини.

PS. Один з майстер-класів відбувався у холі бібліотеки. І вже після завершення, близько четвертої вечора я фотографувала щойно створені листівочки. За столом працювала читачка, яка висловила бажання теж написати побажання. “Можна ручкою, я не вмію малювати”, – зізналася жінка. Коли вона пішла, ми прочитали листівку, від якої сльози навернулися на очі. Вона – переселенка, нині мешкає в Олександрії, а в листівці написала дуже зворушливі слова воїнам ЗСУ, дякувала за захист. Велике спасибі усім учасникам цієї акції, усім, хто малював і створював поробки. Ми – непереможна нація!