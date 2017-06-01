Мер Кропивницького розповів, які питання не вдається вирішити через бойкот депутатів

Невирішеними у Кропивницькому лишаються соціальні та інші питання.

Про це заявив міський голова Андрій Райкович в інтерв’ю тижневику «УЦ».

«Ми не можемо вирішити найважливіше – блок соціальних питань. Люди чекають матеріальної допомоги, звертаються до депутатів з проханнями допомогти грошима на лікування. Для цього необхідні сесійні рішення, – сказав Андрій Райкович. – Депутат Цертій вніс пропозицію, щоб ці повноваження передати виконкому. Це неправильно, це не відповідає принципам депутатської роботи. Збирайтеся раз на місяць і голосуйте! Людина за допомогою звертається особисто до депутата, і рішення повинне прийматися в сесійній залі, а не на засіданні виконкому».

Також, за словами мера, не вирішуються земельні питання, в тому числі виділення землі учасникам АТО. ПТУ і медики теж чекають фінансування з міського бюджету.

Нагадаємо, група депутатів регулярно бойкотує проведення сесійних засідань.