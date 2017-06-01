На Кіровоградщині подорожчає вода

Вартість кубометру води для абонентів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» зросте до 21,26 гривні.

Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює держaвне регулювaння у сферaх енергетики тa комунaльних послуг, текст якого має «УЦ».

Встановлюються такі тарифи: водопостачання для населення – 9,35 гривні за кубометр без ПДВ, водовідведення – 8,37 гривні за кубометр без ПДВ.

Враховуючи ПДВ, повна вартість кубометру води складе 21,26 гривні.

На засіданні комісії також ішлося про те, що Кіровоградська обласна рада підтримала нові тарифи й надіслала офіційного листа з проханням підняти ціни.

Про підвищення вартості просило й ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» обслуговує жителів Кропивницького, Знам’янки, Світловодська та Олександрії.