На Кіровоградщині подорожчає вода

Вартість кубометру води для абонентів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» зросте до 21,26 гривні.
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Кіровоградська облрада хоче відкликати своє ж звернення щодо не підвищення тарифів на воду
Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює держaвне регулювaння у сферaх енергетики тa комунaльних послуг, текст якого має «УЦ».
Встановлюються такі тарифи: водопостачання для населення – 9,35 гривні за кубометр без ПДВ, водовідведення – 8,37 гривні за кубометр без ПДВ.
Враховуючи ПДВ, повна вартість кубометру води складе 21,26 гривні.
На засіданні комісії також ішлося про те, що Кіровоградська обласна рада підтримала нові тарифи й надіслала офіційного листа з проханням підняти ціни.
Про підвищення вартості просило й ОКВП «Дніпро-Кіровоград».
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» обслуговує жителів Кропивницького, Знам’янки, Світловодська та Олександрії.