На Кіровоградщині затриманого на хабарі чиновника випустили на поруки футболістів

Бобринецька районна федерація футболу взяла на поруки колишнього в. о. начальника обласного геокадастру Андрія Піньковського.

Про це йдеться у статті журналіста «УЦ» Олексія Гори.

У статті 47 КК України сказано: «Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро розкаялася, може бути звільнена від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства». Стаття 12 того ж кодексу говорить: «Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п’яти років».

Андрію Піньковському інкримінували одержання хабара. У цій статті йдеться: «Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище … карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років». Піньковський же проходив у суді за іншою статтею: 190, частина 1. І це – шахрайство.

Ось що говорить той же кодекс: «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років».І термін менше, і можливість вийти на поруки є. Тобто 14,5 тисячі доларів – це не хабар, а лише «чуже майно», яким хотів заволодіти чиновник.

Андрія Піньковського затримали у червні 2016 року. Він вимагав та отримав 14,5 тисячі доларів США за оформлення документів оренди земельних ділянок.