Як у Кропивницькому влада дітей з їхнім святом вітала (ФОТО)

Відсвяткувати Міжнародний день захисту дітей до обласної філармонії з’їхалися дітлахи з усіх куточків Кіровоградщини.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Площа перед філармонією нагадувала масштабний дитячий майданчик з тематичними секторами. В одному з них діяла майстерня народних умільців, де діти мали можливість взяти участь у майстер-класах із килимарства, образотворчого мистецтва, орігамі та виготовленні виробів з солоного тіста. В інших секторах малеча вправлялася у конкурсі малюнків на асфальті, із захватом брала участь в розвагах і танцях.

Гарного настрою маленьким кіровоградцям додав і святковий концерт за участі вихованців провідних творчих колективів навчальних та позашкільних закладів м.Кропивницького.

З подарунками та привітаннями на свято завітали голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, голова облради Олександр Чорноіваненко та секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов.

«Дорогі хлопці і дівчата, радий бачити вас усміхненими, адже саме заради ваших посмішок дорослі працюють на полях і заводах, захищають країну, дбають про те, щоб ваше дитинство було щасливим. Щоб ви мали гарні умови для навчання і розвитку, заняття спортом і творчістю», – звернувся до дітей Сергій Кузьменко і побажав їм вирости вихованими, патріотичними і успішними людьми.

Під час урочистостей керівники області та міста вручили сертифікати на грошову премію переможцям ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також сертифікати на путівки до українського державного центру «Молода гвардія» та до Міжнародного дитячого центру «Артек» – «Пуща водиця».

Вихованці дитячих будинків та прийомних сімей від керівництва області отримали кошики з іграшками та солодкими подарунками.

Опісля концерту маленькі учасники святкувань отримали по морозиву, сфотографувались на пам’ять і випустили в небо символи миру – голубів.

Нагадаємо, мер Кропивницького Андрій Райкович здійснив мрію важкохворого хлопчика.