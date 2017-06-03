Правопорядок на Трійцю на Кіровоградщині охоронятимуть посилено

Під час заходів із святкування Трійці поліцейські забезпечуватимуть охорону публічного порядку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

4 червня на території області заплановано проведення масових заходів, участь у яких, за попередніми даними, візьмуть понад 20 тисяч громадян. Зважаючи на це, працівники поліції посилено слідкуватимуть за дотриманням правопорядку.

У неділю у 116 населених пунктах Кіровоградщини у 147 культових спорудах відбуватимуться богослужіння. До забезпечення охорони публічного порядку буде задіяно майже 190 поліцейських.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням не допускати порушень порядку, а також виявляти пильність, особливо у місцях масового перебування людей.