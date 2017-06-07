Галерист із Кропивницького написав книгу про легендарного кіровоградського колекціонера

Власник галереї «Єлисаветград» Микола Цуканов написав книгу про колекціонера Олександра Ільїна.

Про окремі деталі з біографії Ільїна, які будуть у майбутньому виданні, автор розповів кореспонденту «УЦ».

«Це взагалі дуже цікава тема, – сказав Микола Цуканов. – Свого часу вона фактично почалася зі сторінок «УЦ». Потім ми зробили пам’ятний знак, провели низку заходів у галереї. Чим більше я заглиблювався в тему, тим цікавіше мені ставало. І я вирішив взнати ще більше, поспілкувався з багатьма людьми, які знали Ільїна особисто. Головне – вдалося розговорити його племінницю, яка до цього часу мовчала».

За словами автора, Олександр Ільїн був не зовсім такою людиною, якою всі звикли його уявляти.

«Наприклад, знайшлися підтвердження, що він особисто знав навіть міністрів, які консультувалися з ним, – зазначив Микола Цуканов. – Є також дані про його освіту. Вважалося, що колекціонер був дуже замкненим, але це не так. Він просто не любив марнувати час на нецікавих йому людей».

В останні роки свого життя Олександр Ільїн майже всі гроші витрачав на книги. На сьогодні в обласній бібліотеці імені Чижевського – 4,5 тисячі видань з його колекції.

«Ми спільно з бібліотекою імені Чижевського та краєзнавчим музеєм уперше пішли на те, щоб дати якнайповнішу інформацію про те, що в них зберігається, – наголосив автор книги про Ільїна. – Він волею долі зібрав для нащадків колекцію, над якою ще працювати і працювати науковцям».

Книга про колекціонера побачить світ до 1 липня 2017 року. Її презентують у галереї «Єлисаветград». Про дату та час презентації ми повідомимо.

Олександр Ільїн (1920 – 22.10.1993) – радянський реставратор і колекціонер, власник однієї з найбільших у Європі колекції цінних книг, зразків живопису, ікон, гравюр, скульптур, предметів китайської порцеляни, старовинної бронзи, меблів, посуду, зброї, самоварів, кам’яних сокир тощо.

Вартість колекції Ільїна й досі не можуть оцінити. За різними даними, сума може сягати мільярдів доларів США.