На Кіровоградщині депутатка сільради проголосувала за виділення землі своєму чоловіку

Кіровоградський окружний адміністративний суд задовольнив позов керівника Знам’янської місцевої прокуратури до Родниківської сільської ради Олександрівського району про визнання протиправним та скасування рішення сільської ради з земельних питань, прийнятих в умовах реального конфлікту.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Мова йде про земельну ділянку площею 0,75 га, розташовану в селі Родниківка.

Підставою звернення до суду стало те, що рішення прийнято в умовах реального конфлікту інтересів. Депутат сільради проголосувала за прийняття рішення про виділення земельної ділянки у власність свого чоловіка.

З метою поновлення інтересів держави місцева прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати незаконне рішення органу місцевого самоврядування. Позов задовольнили у повному обсязі.