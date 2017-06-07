Влада Кропивницького обіцяє демонтувати ще 15 МАФів

Впродовж травня спецінспекція подала до міської адміністративної комісії інформацію щодо незаконного розміщення 15 МАФів в обласному центрі.

Про це заявив керівник спецінспекції Андрій Максюта, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

По частині об’єктів розпочалася процедура примусового демонтажу, а по 10, більшість з яких здійснюють торгівлю хлібом, виготовленим у Новоукраїнці, справа перенесена.

Максюта не вбачає у встановленні МАФів політичної складової.

«Чомусь деякі місцеві політики намагаються роздути з цього факту політичну справу, – сказав він. – Хоча насправді у нас єдині вимоги до всіх підприємців. Є правила, за якими встановлюються торговельні кіоски у Кропивницькому. А ці розміщені самовільно, без будь-яких належно оформлених документів. У підприємців є тепер є час на їх узаконення або добровільне знесення».

Нагадаємо, мешканці вулиці Космонавта Попова у Кропивницькому протестували поти встановлення торгового павільйону на парковці біля магазину АТБ. Тоді справа ледь не дійшла до бійки.

На Набережній у Кропивницькому і досі стоїть залізна конструкція під продовольчий кіоск. Каркас почали зводити ще у березні 2016 року. Тоді на місце події виїжджав заступник міського голови Олександр Мосін. Власник кіоску, який назвався журналістам також Олександром, прибрати конструкцію відмовився.

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