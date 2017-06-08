90-ті повернулися: на Кіровоградщині затримали банду рекетирів (ФОТО)

Прокуратура Кіровоградської області спільно з СБУ викрила групу злочинців, які займалися вимаганням грошових коштів з підприємців області.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

У рамках досудового розслідування встановлено, що кілька осіб упродовж чотирьох місяців тероризували приватного підприємця, вимагали з нього 125 тис. грн. та відібрали автомобіль.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали двох осіб, яким інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Слідство встановлює інших учасників вимагань та потерпілих. Тривають санкціоновані обшуки авто можливих учасників групи.