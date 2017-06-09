Голова фракції БПП у Кіровоградській облраді написав заяву про складання депутатських повноважень

Депутат облради Ярослав Бублик написав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це пише «КП» з посиланням на джерела в облраді.

Відповідно Бублик складає з себе повноваження і очільника пропрезидентської фракції.

Наразі причини такого рішення не відомі.

У самій фракції інформацію поки не коментують. З самим Бубликом кореспонденту «УЦ» зв’язатися також не вдалося.

Нагадаємо, Ярослав Бублик став депутатом по багатомандатному виборчому округу від обласної організації Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (ТВО № 3). За нього у 2015 році проголосувало 46,3% виборців – найвищий показник серед кандидатів БПП в облраду.

В обласній раді Бублик обіймав посаду секретаря постійної комісії з питань власності.

Бублик є директором юридичної фірми «Бублик і Ко».