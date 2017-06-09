На Кіровоградщині авто впало в озеро з 10-метрової скелі, загинули люди (ФОТО)

Автомобіль ВАЗ-2106 упав з десятиметрової скелі в озеро в селі Аліївка Олександрійського району.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

«Виклик надійшов на службу «101» близько 21:20 8 червня, – розповіли у прес-службі. – На місце події виїжджали наші співробітники».

У результаті аварії загинули двоє чоловіків, які знаходилися в авто. Видання «Моя Олександрія» наводить їхні імена та прізвища: жителі села Войнівка Олександр Посипай (1973 року народження) та Сергій Кір (1984 року народження).

Тіла вилучили з води. Автівку мають витягувати сьогодні, 9 червня.

Поліція порушила кримінальне провадження.