У Кропивницькому затримали експерта-хабарника (ФОТО)

Хабар у розмірі 5 тисяч гривень посадовець державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр» вимагав від фізичної особи-підприємця за прискорення отримання позитивного висновку експертизи.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Працівники Управління захисту економіки в Кіровоградській області спільно з Кіровоградською місцевою прокуратурою затримали хабарника на гарячому.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття, пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.