Факультету, на якому вчився голова ОДА, виповнилося 50 років (ФОТО)

У Центральноукраїнському національному технічному університеті урочисто відзначили 50-у річницю з дня створення факультету сільськогосподарського машинобудування.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Півсторіччя тому – 9 червня 1967 року, під час організації Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, – на базі Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту створили факультет сільськогосподарського машинобудування.

Нині він є одним із провідних в Україні з підготовки спеціалістів для сільськогосподарського машинобудування, агропромислового комплексу та екології й охорони навколишнього середовища.

Сьогодні тут навчаються понад 500 студентів. Всього викладацько-професорський склад за участі співробітників факультету сільськогосподарського машинобудування за 50 років підготував понад 6 тисяч спеціалістів та магістрів.

З нагоди ювілею до присутніх з вітальним словом звернувся голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, який закінчив цей факультет у 1997 році за спеціальністю «Агрономія».

«Сьогодні на одній із головних сцен нашого аграрного краю я вітаю всіх колишніх випускників, нинішніх студентів та викладачів факультету, керівництво вишу зі знаменною датою – Днем народження факультету сільськогосподарського машинобудування. Бажаю всьому колективу навчального закладу, студентам та викладачам гідно служити обраній справі, вкладати свої сили і знання у підготовку справжніх спеціалістів, професіоналів своєї справи, які на полі, чи на заводі, будуючи дороги, чи ремонтуючи дитячі садочки, школи та лікарні, творитимуть нову сильну та красиву європейську Україну», – сказав голова облдержадміністрації.