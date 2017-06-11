В Олександрії витратять майже 12 мільйонів на знесення будівель ДП «Бурвугілля»

Державне підприємство «Об’єднана Компанія «Укрвуглереструктуризація» оголосило тендер на роботи з розбирання будівель і споруд та благоустрій на майданчиках РЕУ №1, РБУ і дільниці рекультивації, згідно з проектом ліквідації ДП «Бурвугілля».

Оголошення про торги опубліковане на сайті «Прозорро», передає кореспондент «УЦ».

Очікувана вартість робіт – 11 907 689,96 гривні.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 червня 2017 року. 27-го відбудеться аукціон.

Самі роботи слід виконати до жовтня 2018 року.