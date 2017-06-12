Горе-розбійники з Новоукраїнки прив’язали пастухів до дерева, а з худобою не впоралися (ФОТО)

Працівники поліції встановили особи зловмисників, які вчинили розбійний напад.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Троє жителів Новоукраїнки прибули на автомобілі одного з них на околицю міста. Зловмисники прив’язали мотузкою до дерева двох місцевих мешканців, які знаходилися на пасовищі, а самі намагалися завантажити худобу до причепа. Втім, так і не втіливши своїх планів у життя, спільники зникли з місця події.

Потерпілим вдалося звільнитися.

«Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські у ході переслідування затримали трьох зловмисників, що рухалися на авто у напрямку іншого населеного пункту, – розповів начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук. – Ними виявилися раніше судимі жителі районного центру 21, 25 та 32 років. Під час проведення слідчих дій працівники поліції вилучили знаряддя злочину – автомобіль, маски, биту та саморобний пристрій, схожий на пістолет, які направлені для проведення експертизи. Особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Двом молодшим, які вже притягувалися до відповідальності за грабіж, обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою».

За цим фактом триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.