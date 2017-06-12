Мер Кропивницького про ремонт доріг у місті: нехлюйство і саботаж

Наганяй від міського голови Андрія Райковича отримали фахівці головного управління житлово-комунального господарства.

Сьогодні, 12 червня, під час апаратної наради очільник міста висловив своє обурення повільними темпами ремонтів доріг обласного центру, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

Таку роботу Андрій Райкович назвав нахабною безвідповідальністю, або ж саботажем: «Відповідальні фахівці так не працюють! Так чинять або нехлюї, або саботажники. Головне управління ЖКГ фактично провалило цьогорічний графік ремонту доріг у місті. За такі речі треба звільняти! Я востаннє попереджаю керівників всього комунального сектору про сувору особисту відповідальність за зрив будь-яких робіт. Не чекайте, коли почнуться дощі, і ви почнете відговорюватись, що не встигли зробити дороги і дахи!»

Понад два тижні тому Андрій Райкович вже давав завдання комунальникам зосередити максимум зусиль та уваги на ремонті доріг та прибудинкових територій. Окрім того, управління ЖКГ мало оприлюднити графіки робіт, планів всіх тендерів, угод, проектів, виконавців по всіх капітальних і поточних ремонтах.

«Я ще можу сприймати аргументи щодо затримок з організацією капітальних ремонтів доріг. Але я категорично не приймаю жодних ваших пояснень щодо незадовільних темпів поточних ремонтів, – заявив міський голова. – Про нові ціни на матеріали, про нові зарплати, про відсутність розцінок на асфальт пояснюйте дітям молодших класів. Навіщо ми декларували окрему програму ще взимку? Навіщо ми виголошували запевнення, що будуть готові навесні більшість проектів, щоб тільки стане тепло, розпочати роботи? Люди ж, у свою чергу, бачать не відписки, а ями на дорогах і образно розповідають, що саме має робити міська влада!»

На горіхи фахівцям управління ЖКГ дісталося і за повільний темп ремонтів на вулиці Смоленчука. Тільки-но там облаштували подушку із щебеню, як з’ясували, що необхідно ремонтувати інженерні мережі: «Треба міняти підходи до роботи! Скільки разів можна повторювати, про обов’язкові регламентні кроки, про те, що спершу треба перевіряти мережі, а вже потім асфальтувати? Що ви раніше робили, чим ви думали, коли планували цей відрізок? Потім ви запитаєте у водоканалу чи у газовиків, ще у кого під землею кабельні мережі проходять, а чи не треба вам часом щось поміняти?»

Отримали завдання і тепловики. Андрій Райкович наголосив на необхідності вже нині готуватись до опалювального сезону. Всі графіки ремонтів та утеплень соціальних закладів міському голові обіцяють надати до кінця тижня.