На Кіровоградщині подорожчала земля

Упродовж січня – травня 2017 року Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області організувало через аукціони продаж прав оренди 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів).

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ГУ Держгеокадастру в області.

За користування цією землею до бюджетів сільських рад Кіровоградщини щорічно надходитиме понад 1,596 млн грн., що на понад 1,044 млн грн. більше стартової ціни (552 тис. гривень).

Під час торгів значно зросла вартість землі:

– площею 23,0 га в адмінмежах Луганської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області, де стартова ціна збільшилася з 8% до 45,12 % від її нормативної грошової оцінки: з 56,771 тис. грн. до 320,193 тис. грн. (торги проводились у травні 2017 року);

– площею 8,8 га в адмінмежах Пишненської сільської ради Долинського району Кіровоградської області, де стартова ціна збільшилася з 8% до 44,04 % від її нормативної грошової оцінки: з 20,933 тис. грн. до 115,241 тис. грн. (торги проводились у березні 2017 року);

– площею 21,09 га в адмінмежах Чемерпільської сільської ради Гайворонського району Кіровоградської області, де стартова ціна збільшилася з 8% до 40,28 % від її нормативної грошової оцінки: із 59,718 тис. грн. до 300,680 тис. грн. (торги проводились у березні 2017 року).

У червні 2017 року на Кіровоградщині заплановано продати через аукціон права оренди 21 земельної ділянки загальною площею 929 гектари. Ця земля – в Новомиргородському, Олександрійському, Компаніївському, Устинівському, Вільшанському, Долинському й Новгородківському районах.