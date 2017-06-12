Олександрією розгулював озброєний мачете наркоман (ФОТО)

29-річного чоловіка зупинили працівники поліції на одній з вулиць Олександрії під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Працівники сектору кримінальної поліції на території міста зупинили громадянина, який при собі мав ніж, зовні схожий на мачете, та шприц із рідиною, схожою на наркотичну. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Чоловіка запросили до відділу поліції для надання пояснень з приводу події. Ніж та речовину вилучили і направили на експертизу», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, триває.

Чоловіку загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.