У кропивницькому технікумі виявили втрат на півмільйона

У Кіровоградському технікумі механізації сільського господарства аудитори виявили втрат на понад півмільйона гривень.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Під час ревізії у вищому навчальному закладі «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства» за період з 01.01.2013 по 01.03.2017 фахівці управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області виявили порушення, що призвели до втрат на загальну суму майже 534 тис. грн.

Зокрема, встановлено зайві витрати в частині оплати праці на загальну суму 417,8 тис. грн. внаслідок атестування викладачів технікуму без підвищення їх кваліфікації, а на підставі стажування та внаслідок присвоєння кваліфікаційної категорії без дотримання послідовності.

Також у технікумі здійснювали зайві виплати працівникам за невідпрацьований робочий час та відпускні.

Крім того, внаслідок неправильного визначення семестрового балу успішності з окремих предметів здійснювалась незаконна виплата стипендій студентам на загальну суму 53,4 тис. грн.

Через невключення до розрахунків вартості навчання студентів комунальних послуг, які фактично споживаються під час навчального процесу, технікум недоотримав доходів на суму 41,4 тис. грн.

Також встановлено, що відшкодовані кошти за порушеннями, виявлених за результатами попереднього контрольного заходу в сумі 21,3 тис. грн., навчальний заклад спрямував на покриття поточних видатків, а не перерахував до відповідного бюджету.

Ревізія з питання дотримання ліцензійних обсягів прийому на денну форму встановила, що на 2013 – 2014 навчальний рік прийняли сім осіб понад ліцензійний обсяг, що призвело до зайвого отримання доходів на загальну суму 28,4 тис. грн.

Про результати ревізії аудитори поінформували Кіровоградську місцеву прокуратуру.