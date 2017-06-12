У Лісопарковій у Кропивницькому «виріс» бетонний паркан (ФОТО)

У Лісопарковій зоні в Кропивницькому поставили бетонний паркан.

Про це «УЦ» повідомив місцевий житель Олександр Острий.

За його словами, паркан з’явився минулого тижня через дорогу від ресторану «Два капітани».

Хто і навіщо поставив огорожу, поки невідомо.

Нагадаємо, про забудову Лісопаркової «УЦ» та інші місцеві ЗМІ писали не один раз. При міській раді навіть створювали спеціальну комісію, за результатами діяльності якої матеріали про забудову направили до Генеральної прокуратури та інших право- та природоохоронних органів.