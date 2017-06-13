Наши люди на чемпионате в Чехии!

Редкий в журналистской практике случай, когда интервью приходится брать у собственного коллеги. Но очень уж интересна информация! Наша журналистика регулярно выходит на международный уровень благодаря настойчивости и стараниям одного местного журналиста. После посещения летней Олимпиады в Рио друг и коллега Юрий Илючек в ближайшие дни отправляется вести спортивные репортажи на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, который пройдет в Чехии. А буквально несколько дней назад получил подтверждение об аккредитации на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Пхёнчхан, Республика Корея. Вот об этих предстоящих поездках мы и поговорили.

– Юра, давай начнем с Олимпиады. Как ты попал в аккредитационные списки, какие события этому предшествовали?

– Несколько дней назад Национальный олимпийский комитет пригласил спортивных журналистов в Киев для празднования Дня журналиста. Эта практика существует уже давно. Собираются ведущие журналисты в преддверии важных событий. НОК знакомит с инфраструктурой, с предстоящими соревнованиями, дает возможность обменяться опытом и поделиться информацией. В этом году главной темой праздника стали XXIII зимние Олимпийские игры. Благодаря содействию Посольства Республики Корея в Украине почетных гостей и спортивных журналистов из всей Украины гостеприимно принял Корейский образовательный центр на Крещатике. В начале церемонии теплые слова благодарности представителям журналистской братии сказали президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, пригласивший всех в олимпийский Пхёнчхан – 2018, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу, а также обладательница первой за время независимости Украины зимней олимпийской медали биатлонистка Валентина Цербе, которая пришла на праздник с серебряным призером Олимпийских игр в Нагано Еленой Петровой.

Нас знакомили с историей Кореи, традициями, со спортивными сооружениями. Знакомили даже с корейским правописанием. Все желающие могли даже попробовать написать слова на основе алфавита страны-хозяйки Игр, «хангыль», который был разработан в XV веке и используется до сих пор. Я попытался написать «Юра – Украина», это оказалось достаточно сложным делом. Если бы не очаровательные кореянки-помощницы, то с этой задачей справиться было бы невозможно. Зато с дегустацией свое­образных блюд корейской кухни никаких сложностей не было. На этом празднике спорта и пришло подтверждение о моей аккредитации. Из девяти официально аккредитованных представителей Украины один – ваш покорный слуга.

– Аккредитация – это, конечно, хорошо, но для того, чтобы попасть в Корею, необходимо иметь билеты на самолет, место жительства там, да и поесть иногда хочется. А это приличные деньги! Как быть?

– Я уже переговорил со спонсорами, которые готовы оказать поддержку в этой поездке, и получил обнадеживающие ответы. Так что верю, что олимпийские горизонты нашей журналистики будут расширены, и мне посчастливится поработать на зимней Олимпиаде.

– Поездке в Республику Корея предшествует еще одно важное спортивное событие: с 16 по 26 июня в Чехии будет проходить женский чемпионат Европы по баскетболу. Ты планируешь побывать и там.

– Совершенно верно, 13 июня я отправляюсь в Чехию благодаря поддержке большого поклонника баскетбола, бывшего президента нашего клуба «Елисавет-баскет» Руслана Згривца, который предложил мне помощь в поездке на этот чемпионат. Хочется отметить, что у нашей сборной хорошие шансы на победу, ведь до недавнего времени она возглавляла рейтинг европейских команд (на фото). А еще, напомню, в ее составе играет бывший капитан нашего клуба, чемпионка Украины, лидер сборной Алина Ягупова. В мае этого года она стала еще и чемпионкой Франции в составе команды «Лилль».

С аккредитацией проблем не было. Я обратился в Федерацию баскетбола Украины, они дали мне специальный аккредитационный сайт, где заполняется определенная форма, и все. В течение десяти дней организаторы чемпионата отслеживают работу спортивных журналистов и дают подтверждение. Для получения права работать на чемпионате нужно подать документы и образцы публикаций на баскетбольную тему. Таким образом я и попал на этот чемпионат. Он разделен на два этапа: предварительные игры группового этапа будут проходить в Праге и Градец-Кралове. Именно там будет играть наша сборная. Финальная часть пройдет в Праге, и я надеюсь, что сборная Украины удачно пройдет групповой этап, пробьется в число сильнейших и вообще выступит успешно. Хотя, независимо от того, как выступит наша команда, я буду находиться в Чехии на протяжении всего турнира.

И еще интересный факт: ехать туда я буду в условиях безвизового режима. Мне самому и нашим читателям будет интересна и эта особенность поездки. Кстати, биометрический паспорт оформлял недавно. Без всяких проблем и в двадцатидневный срок, даже в очереди не пришлось долго стоять. Теперь у меня два заграничных паспорта. Просто на старый паспорт забронированы билеты в Республику Корея.

– Что дает аккредитация?

– Ты получаешь право и возможность работать! Имеешь право присутствовать на любых соревнованиях в рамках турнира, на любых мероприятиях, связанных с ним. Главное – ты получаешь доступ ко всей информации чемпионата, видишь всю статистику и можешь пользоваться всеми услугами пресс-центра. В том же Градец-Кралове будет проводиться по три матча в день, физически трудно присутствовать на всех, но благодаря доступу к информации работать проще. Ну а уж бытовые вопросы ты решаешь сам: где жить, есть, работать. Я детально изучил все вопросы: как ехать, где остановиться в Чехии. Забронировал заранее места в гостиницах. Мне самому интересен весь этот технический процесс: от пересечения границы до знакомства с культурой и традициями Чехии.

– Делать прогнозы на спортивные состязания – дело неблагодарное. Но все же: каков твой прогноз на результат для нашей сборной?

– Лично я прогнозы даю крайне редко. Не люблю я это дело. Но уж если настаиваешь… Я уже говорил, что наша сборная – один из фаворитов чемпионата. Во время отборочных игр дважды обыграла действующих чемпионов Европы и призера Олимпийских игр сборную Сербии. Сейчас немного сдала свои позиции в рейтинге, но это – объективная реальность. Все сборные стараются скрыть свои реальные силы во время контрольных матчей. Все самое интересное начнется во время отборочного этапа. Вот тогда можно будет увидеть реальную силу каждой команды и только тогда можно будет сделать хоть какой-то приблизительный прогноз. А сейчас оценить уровень сборных фактически невозможно. Класс команд-участниц приблизительно одинаков. Среди фаворитов, кроме Украины, можно назвать Сербию, Испанию, Францию, Россию, Турцию. «Выстрелить» на чемпионате может любая команда, явных аутсайдеров там нет, впрочем, как и явных фаворитов.

– Каковы твои планы на этот чемпионат? Что могут ждать наши читатели?

– Помимо больших обзорных статей в газете «Украина Центр», будет ежедневная информация на сайте «Спортрепортер». Естественно, буду вести ежедневные видеодневники на своей страничке в «Фейсбуке» и выкладывать их на «Ютуб». Надеюсь, они будут появляться и в блоге интернет-издания «Украина-Центр». Буду там делиться своими впечатлениями о каждом дне чемпионата. Я впервые буду присутствовать на чисто баскетбольных соревнованиях такого уровня, будет интересно посмотреть и на организацию турнира, и на условия работы для журналистов. Чем отличаются эти условия от тех, что были на Олимпиаде. Хочу познакомить читателей с массой событий, происходящих вокруг чемпионата, а не только на спортивных аренах. В общем, планов очень много. Буду стараться все воплотить в жизнь!

– Что ожидаешь ты лично увидеть в Чехии?

– Говорят – Чехия сама по себе очень красива. Вот и жду встречи и знакомства с ней. Регламент чемпионата предполагает три выходных дня, вот их и посвящу знакомству с этой страной. Интересно отношение чехов к Украине, насколько там развита инфраструктура, каков уровень жизни, цены. Да все интересно посмотреть! И все впечатления я готов пересказать нашим читателям.