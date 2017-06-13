«Оперетта никогда не потеряет своего зрителя»

В праздничный понедельник, 5 июня, на сцене областной филармонии шла непревзойденная «Летучая мышь».

За потрясающую постановку, яркие костюмы, живой оркестр, а самое главное – невероятные голоса Валерии Курило (Адель), Ирины Данко (Розалинда), Михаила Мельникова (Альфред) и других мы должны благодарить Криворожский академический театр драмы и музыкальной комедии. И заодно бросить камешек в огород организатору выступления в Кропивницком – за то, что не указал название театра в афише. Между тем криворожцы неоднократно привозили в наш город прекрасные спектакли. А в этот раз они сделали жителям Кропивницкого особенный подарок, пригласив солиста Киевского национального театра оперетты Сергея Авдеева (Генрих Айзенштайн). В качестве вишенки на торте – сам главный режиссер криворожского театра и заслуженный артист Украины Василий Короленко, великолепно сыгравший начальника тюрьмы Франка. Кстати, для Короленко Кропивницкий (тогда еще Кировоград) является своим городом – с 1973-го по 1976 год он работал в областном музыкально-драматическом театре им. Кропивницкого.

Перед началом спектакля Василий Короленко уделил несколько минут корреспонденту «УЦ», благодаря чему состоялась короткая, но интересная беседа об оперетте и причинах ее неувядающей популярности.

– С «Летучей мышью» мы объездили множество городов – Винницу, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, – отмечает Василий Петрович. - Всюду ее принимали хорошо, спектакль проходил успешно. Оперетта – легкий жанр, она всегда будет нравиться людям. Но для актеров он сложен, так как нужно иметь комплекс способностей – и актерское мастерство, и вокальное, и пластическое, и музыкальность.

– Те же способности нужны другому, более позднему музыкально-сценическому жанру – мюзиклу. В чем глобальная разница между ним и опереттой?

– Прежде всего музыкой. Можно сказать, что мюзикл пришел на смену оперетте, но классическая оперетта – произведения Оффенбаха, Кальмана, Легара – все равно не теряет позиций. Да, оперетты больше не пишут, им на смену пришли более современные и стремительные ритмы. Давайте возьмем для примера два самых известных мюзикла – «Чикаго» и «Нотр-Дам де Пари». Они очень драматичны, погружают зрителя в поток острых и бурных переживаний. Оперетту смотрят, чтобы отдохнуть и развлечься,с мюзиклом вы не отдохнете. Если это хорошая, качественная постановка, дополненная удачно выбранными артистами, а те прекрасно играют свои роли и захватывают чувства зрителя, уводят его с собой, – вы будете испытывать сильные драматичные переживания, возможно, даже опустошение. В оперетте вы, конечно, тоже будете сопереживать, например, Сильве, но это будут легкие переживания, уводящие от повседневных проблем, дающие отдых душе.

– Бытует такое мнение, что художественный жанр живет, пока в нем создаются, пишутся новые произведения. Новых оперетт не пишут уже более века.

– Вы правы, новых оперетт уже давно не пишут, этот жанр трансформировался со временем в новые – в те же мюзиклы, в современные музыкальные комедии. Это естественный процесс, ведь время не стоит на месте. Такие же трансформации переживает и народная музыка. Далеко не нужно ходить, посмотрите хотя бы на то, что делают у вас, в театре им. Кропивницкого. Основой большинства спектаклей является народная музыка. Кропивничане привозили к нам, в Кривой Рог, «Сорочинский ярмарок» и «Сватання на Гончарівці» – в этих спектаклях играется национальная музыка. В ней сохранена национальная идентичность, сохранены мелодика, колорит, но все равно эта музыка модернизирована, адаптирована к стремительному ритму сегодняшнего дня. Такие же преобразования происходят в других музыкально-сценических жанрах. Это касается даже рок-оперы – недавно мы ставили «Белую ворону», и нашим ребятам пришлось фактически написать новую музыку, поскольку оригинальная музыка Татарченко уже морально устарела.

– Но представить подобную обработку оперетты…

– Мы не пытаемся возродить этот жанр в его первоначальном виде или как-то законсервировать. Наоборот, мы по возможности стараемся приблизить оперетту к современному мировосприятию, но при этом понимаем, что от этого жанра зритель ждет легкости и веселого настроения. И классическая оперетта, как никакой другой жанр, позволяет дать это настроение. И поэтому она никогда не потеряет своего зрителя и своей популярности.