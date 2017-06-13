«Табула Раса»: «Все меняется, и мы тоже»

Олег Лопоногов и его «молодая» команда уже в который раз порадовали фанатов своим выступлением, на сей раз – в областной филармонии. Ребята сейчас обкатывают новый диск «Июль». Музыка слегка отличается от тех мелодий, которые мы привыкли слышать от «Табулы Расы», но они так же свежи, с такими же интересными музыкальными вариациями и простыми текстами.

Музыканты регулярно дают концерты в нашем городе, но раньше это были клубные площадки, а в очередной свой приезд они замахнулись на больший формат и не прогадали. Концерт прошел на ура, подкачала только концовка их выступления. В самый разгар действа Олег Лопоногов обратился с просьбой дать ему возможность спеть последнюю песню и на этом прекратить концерт. У него резко стал садиться голос. Публика, разумеется, была против, но Олег все же покинул сцену. Его музыканты за кулисами откровенно говорили о том, что у него действительно возникли проблемы с голосовыми связками. По этой же причине у фронтмена группы не удалось взять интервью. Но гитарист Евгений Халаф (на фото) согласился пообщаться несколько минут, так как они сразу же уезжали в другой город.

– Чтобы читателям, которые не были на вашем выступлении, было понятно, скажите, о чем ваш новый альбом?

– Это смесь всего того, что мы любим, что слушаем. Немного добавляем от себя и получается то, что получается.

– Несколько лет затишья в начале двухтысячных не сказались на репертуаре коллектива. И музыкальное, и поэтическое направление остались прежними…

– Мне все же кажется, что мы несколько изменились. Люди со временем меняются. Ведь все вокруг становится несколько другим. Меняется мировоззрение и у нас, живущих в этом мире. Ведь нельзя сравнивать, например, девяностые годы и нынешние. Все изменилось. Жизнь ускорилась, проблем прибавилось. И под меняющееся время необходимо подстраиваться.

– Как вы считаете, вы – клубная группа или вам больше интересны выступления на больших площадках?

– Мы играем в разных залах и для разного количества зрителей. Это может быть и клуб, и филармония, вот как ваша. Но мне лично более уютно работать в клубе. Зрители прямо перед тобой, ты можешь видеть их реакцию. А сегодня (2 июня. – Авт.) пусть зал был и не полным, но к нам пришли те, кто хотел услышать наши песни, кто любит наш коллектив. И спасибо им за это.