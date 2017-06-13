Юстиция: об открытости, рейдерах и ступеньках

Руководство Главного территориального управления юстиции (ГТУЮ) в Кировоградской области провело отчетную пресс-конференцию, на которой поведало о достижениях и проблемах ведомства за пять месяцев нынешнего года.

Главным успехом начальник ГТУЮ Вадим Гуцул считает «открытость управления и постоянную борьбу с чиновничьим беспределом». По его словам, еще один значительный плюс – создание системы по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Он также рассказал журналистам о ситуации с воплощением в жизнь института частных судебных исполнителей – от Кировоградской области удостоверения «частников» получат два человека. Их фамилии Гуцул пока не назвал, сославшись на конфиденциальность информации.

Юстиция, кроме всего прочего, пытается как можно более шире использовать возможности Интернета. В режиме онлайн можно подать заявление на брак, получить консультацию юриста и т. д.

Заместители начальника ГТУЮ Марианна Касимова и Олег Потемкин поделились с представителями СМИ цифровыми показателями работы и привели примеры расширения перечня услуг, предоставляемых структурами управления юстиции.

«УЦ», если честно, цифры и факты волновали не очень – их нетрудно найти на официальном сайте ГТУЮ. Нас интересовали два вопроса, ответы на которые хотелось услышать «вживую»: о рейдерах и о том, почему первый заместитель начальника управления Артем Мамченко до сих пор не выполнил решение суда о демонтаже ступеней возле офиса правозащитника Игоря Погасия.

Рейдеры

Новостей о захватах кировоградских предприятий – в основном сельскохозяйственных – в последнее время слишком много. Это и Бережинка, о которой мы уже не раз писали, Благовещенский и еще несколько районов Кировоградщины.

Схема везде в принципе одна и та же. Вдруг оказывается, что свидетельство о государственной регистрации на какую-либо собственность, кроме ее многолетнего хозяина, имеет еще кто-то. Этот кто-то появляется на территории предприятия в сопровождении группы людей (часто – вооруженных) и принимается с помощью силы доказывать свою правоту. Или же подает в суд.

– Согласно действующему законодательству, Главное территориальное управление юстиции не имеет полномочий реагировать на такое позорное явление, как рейдерство. Максимум, что мы можем сделать, - и мы это делаем – разъяснение алгоритма предупреждения рейдерства. Мы это делаем и в нынешнем году, и в прошлом делали – после принятия антирейдерского закона, - заявил Вадим Гуцул. – Всем пострадавшим – а это несколько районов, Бережинка – мы предоставили правовую помощь, консультации и даже помогали составлять жалобы на действия государственных регистраторов. Решение государственных регистраторов в Новоархангельске удалось отменить. А Минюст отключил их от государственного реестра. Должен сказать, что и местные власти должны контролировать государственных регистраторов, а не надеяться только на Министерство юстиции. Пострадавшие же, в свою очередь, кроме юстиции, должны обращаться и в правоохранительные органы.

По мнению Гуцула, пока не появится уголовная ответственность за действия государственных регистраторов, толку не будет:

– Скажем откровенно: если государственный регистратор получил от рейдера большие средства, то он даже и не думает о том, что его накажут дисциплинарно. Я веду к тому, что Минюст инициировал внесение изменений в антирейдерский закон – об уголовной ответственности государственных регистраторов. Такой нормы раньше не было.

Сейчас решение об отмене государственной регистрации может принять только Министерство юстиции. Но это сопряжено с большим количеством юридических тонкостей. К примеру, пока идут суды, как в Бережинке (о длительности судебных процессов в Украине впору слагать песни), жалобу на госрегистратора даже нельзя рассматривать.

Ступеньки

Напомним вкратце предысторию. В декабря 2013 года между адвокатом и правозащитником Игорем Погасием и тогда еще частным нотариусом Артемом Мамченко произошел конфликт. Владелец соседнего офиса Мамченко попытался самовольно перекрыть вход в помещение адвоката, соорудив пристройку (ступеньки). Суд обязал Артема Мамченко вернуть земельный участок «во владение и пользование территориальной общине города» и демонтировать ступени. Нотариус подавал кассационную жалобу, однако ее не удовлетворили.

В январе 2016 года Артем Мамченко стал первым заместителем начальника ГТУЮ в Кировоградской области и пребывает на этой должности до сих пор. Ступени же находятся на своем прежнем месте, перегораживая вход в офис Игоря Погасия. Попасть туда можно лишь со двора.

– Исполнительное производство передано в другой орган государственной исполнительной службы, - ответила «УЦ» Марианна Касимова. – Если бы мы его выполняли, то у общественности могла возникнуть мысль о возможном конфликте интересов. Вы же понимаете: Мамченко занимает должность первого заместителя.

Гуцул, в свою очередь, добавил:

– Передали в отдел принудительного исполнения решений в Днепре. Еще в 2016 году. Что касается судебного решения – оно является законным, справедливым и должно быть выполнено. Какая там ситуация… Ну, мы видим, что ступени не убраны, но это вопрос к отделу принудительного исполнения решений Днепропетровского управления государственной исполнительной службы.

Ну если вы сами в своем хозяйстве разобраться не хотите, то, естественно, все концы в Днепр, в смысле – в воду…