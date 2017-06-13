Жителів Кропивницького запрошують до участі в Олімпійському дні

15 червня у Кропивницькому – «Олімпійський день», у рамках якого стартує масовий оздоровчий пробіг центральними вулицями міста, відбудуться спортивно-розважальні заходи в парку культури та відпочинку «Ковалівський».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Реєстрація учасників масового оздоровчого пробігу триватиме на площі перед приміщенням міської ради з 9:00 до 9:30.

По завершенні урочисто піднімуть Олімпійський прапор, а всіх учасників пробігу привітають керівники області та міста.

О 10:00 почнеться масовий забіг за маршрутом від площі перед міською радою вулицями Великою Перспективною, Шевченка, Челюскінців, Євгена Чикаленка, Кавалерійською до парку «Ковалівський».

О 10:30 переможці на місці фінішу отримають заслужені нагороди, а всі учасники – сертифікат за підписом президента НОК України Сергія Бубки та президента МОК Томаса Баха. Наймолодший і найповажніший за віком учасники та спортивні родини одержать спеціальні призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

З 10:45 до 13:00 в парку «Ковалівський» для всіх охочих проводитимуться спортивні конкурси та змагання, цікаві квести, спортивна вікторина, майстер-класи з видів спорту, боді-арт, тінга-тінга, ліпка тощо.

Для участі в оздоровчому пробігу необхідно мати довідку лікаря.