«Зоряне»: «Мы более чем востребованы»

Это уже давно не является новостью – академический театр песни и танца «Зоряне» областной филармонии не один десяток дней в году проводит в турах, выступает на различных региональных и всеукраинских площадках.

В этом году, в период межсезонья, артисты были в туре по западным городам Украины.

О своих гастролях «УЦ» рассказали художественный руководитель ансамбля, народная артистка Украины Антонина Червинская и солист этого коллектива Ярослав Страшной. Правда, разговор касался не только турне, а перешел в область размышлений о современной хореографии и об искусстве пения.

– Начну с того, что в Министерстве культуры сейчас не существует плана выступлений для профессиональных коллективов, – рассказывает народная артистка Антонина Червинская. - Раньше головы ни у кого не болели. Ни у директоров филармоний, ни у руководителей коллективов. Все было просто и понятно. Была утвержденная Минкультом гастрольная сетка, был план гастролей. Теперь этим вопросом занимается исключительно руководство филармоний. Договариваются о выступлениях своих коллективов на тех или иных площадках, ищут спонсоров для поездок. Раньше легче было. Мы готовились, мы знали, что нам делать. Допустим, ехали в Тернополь – выступали, смотрели их потенциал ансамблей. Теперь «Укрконцерт» пропал, министерство этим вопросом не занимается. Все перешло на коммерческий уровень.

Не так давно мы были на встрече с министром культуры, где наш директор Николай Кравченко напрямую задал вопрос чиновнику о том, почему уже несколько лет профильные министры не собирают директоров филармоний, ведь руководство областных филармоний могло бы помогать друг другу. На что министр культуры ответил, что никакого отношения к областным филармониям он не имеет, а занимается лишь национальными коллективами, а они находятся в Киеве. Это опера, ансамбль Вирского, хор имени Веревки, капелла бандуристов и так далее. По сути, мы остались сами, без поддержки государства…

Мы ездим много по области, составляем различные программы, и для детей в том числе. Там наше выступление длится около сорока минут. Таков формат. Детям достаточно. Но программа нашего театра рассчитана на два часа. Поэтому много чего выпадает из концерта. И вот благодаря Николаю Ивановичу (Кравченко. – Авт.), у которого очень хорошие отношения с директорами филармоний других областей, мы едем, например, в Винницу, а винницкая филармония едет к нам. Их камерный оркестр или другой коллектив. В Тернополь или во Львов мы едем - они к нам присылают свои коллективы.

Опираясь на такие отношения, мы гастролируем по Украине. В этом году начали с Винницкой области. Были не в самой Виннице, а в Хмельнике. Это небольшой курортный город, где много отдыхающих и замечательный Дворец культуры. Сцена и зал хорошие, все опрятно и удобно как для артистов, так и для зрителей. Там мы дали первый концерт нашего турне. Дальше маршрут пролегал во Львов. Потом были Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк и Житомир. Я всегда стою за кулисами, но я шокирована была приемом. Даже если в санатории в Хмельнике в зале было всего двести зрителей, то аплодисментов было на всю тысячу. Бывает, что даже при полном зале такого восторга нет. Кто-то аплодирует, кто-то сидит и смотрит, третьи спят (смеется. – Авт.). Но нам было приятно, что публика зал наполняла до отказа и прием был теплым.

В свое время легендарный наш кировоградский хореограф Анатолий Кривохижа придумал много концертных, хореографических номеров для тогда еще легендарного ансамбля «Ятрань». Мы и теперь работаем с постановками Кривохижы. Он всегда говорил, что первые три-четыре номера уйдут на «съедение». Зрители не будут рукоплескать и принимать первые танцы. Будут смотреть, как кто одет, как он, она выглядят. С кого бы посмеяться, вдруг у кого получатся ошибки. А у нас все номера безошибочные. И все они на гастролях шли под аплодисменты.

Многие номера, созданные мэтром Анатолием Кривохижей, являются классикой хореографии. Никогда не соглашусь с тем, что нужно менять программу. Я знаю почти всех балетмейстеров по всей Украине. К сожалению, хороших осталось мало. А такого уровня постановщиков, как Кривохижа, вообще нет. Все, что сейчас есть в «Зорянах», - это ятраневские постановки, придуманные Анатолием Кривохижей.

Уже после концерта «Зорян» в Ивано-Франковске мы сидели с артистами местной филармонии, и они нам говорили, что многое из того, что было показано нашим коллективом, является оригинальным. А на самом деле мы показывали то, что исполняем у себя, в родной филармонии. В нашем репертуаре есть все, что есть в хореографии и музыке нашей страны.

Наши солисты Таня Яковенко и Ярослав Страшной во всех городах, которые мы посетили, были приняты с первых же минут аплодисментами, потому что профессионалы.

Во всех городах, где мы выступали, «Зорян» очень хорошо принимали. Возможно, сегодня это считается «неформат». Однако я верю, что это не так. Мне лично не нравится, когда приезжают с концертами в нашу филармонию группы, подобные «Лисапетному батальону». Или когда бандерши завлекают наши залы пошлыми песнями. Есть еще несколько коллективов, которые поют подобные песни – и это позор.

Ярослав Страшной тоже остался доволен гастролями.

– Во всех городах, где мы выступали, публика к нам была благосклонна. Тот репертуар, который мы привезли и показывали зрителям, пришелся по вкусу. Значит, мы все делаем правильно. Особенно мне понравилось выступление в Ивано-Франковске. К сожалению, не успели увидеть города, их архитектуру. Времени не было: гостиница, репетиция, концерт. Наш коллектив везде, где мы давали концерты, был более чем востребован, - сказал Ярослав Страшной.

На «Зорян» в нашу филармонию, где они регулярно выступают, стоит ходить. Даже только для того, чтобы оценить разницу между другими, не нашими музыкальными и танцующими коллективами.