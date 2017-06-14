На батьківщині Лозінського державі повернули 37 га землі

За втручання Новоукраїнської місцевої прокуратури до державної власності повернули понад 37 га земель сільськогосподарського призначення.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура виявила порушення вимог земельного та цивільного законодавства при прийнятті судом рішення про визнання права на постійне користування землями у порядку спадкування за законом.

За словами керівника місцевої прокуратури Віталія Дьолога, внаслідок винесення судом першої інстанції вказаного рішення порушили інтереси держави шляхом вилучення земельної ділянки з держвласності. «Земля, яка в користуванні, у спадщину не передається. Прокуратура відреагувала на порушення при використанні 37 га сільгоспугідь у Голованівському районі», – зазначив він.

Новоукраїнська місцева прокуратура звернулася до апеляційного суду Кіровоградської області зі скаргою про скасування рішення суду першої інстанції.

Суд задовольнив скаргу прокуратури у повному обсязі.

Як відомо, Голованівськ – батьківщина екс-нардепа Віктора Лозінського, який відсидів строк за вбивство селянина.