Переселенцям, які живуть на Кіровоградщині, пропонують грантову підтримку

ГО «КримСОС» й Агентство ООН у справах біженців пропонують гранти для соціальних ініціатив переселенців.

Про це «УЦ» повідомили у ГО «КримСОС».

Грантова програма покликана допомогти волонтерським ініціативам переселенців у самостійному вирішенні їхніх проблем, захисту прав і свобод.

Хто може подати заявку:

– група/організація/ініціатива, що має чітко організовану структуру і складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум двоє є переселенцями (не менше 50% групи повинні бути переселенцями);

– група/організація/ініціатива, що активно працює в сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Напрямки проектів:

– інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та місцевими громадами;

– захист прав переселенців;

– зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

– надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захист людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;

– поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів для спільного користування ВПО і місцевими громадами.

Основні умови:

– бюджет проекту – до 25 000 грн.;

– проект має некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер;

– проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з якими стикаються ВПО;

– кількість прямих/непрямих бенефіціарів допомоги, отриманої в результаті реалізації проекту;

– географія: Київ, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Херсонська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська області;

– довгостроковість результату проекту;

– оплата товару/послуги повинна бути проведена до 10 грудня 2017 року;

– співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними групами, на місцевому/національному рівнях

– термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.

Програма не спрямована на поліпшення житлових умов і гуманітарної ситуації конкретної сім’ї, на закупівлю продовольчих та непродовольчих товарів, призначених для гуманітарної допомоги переселенцям, а також на покриття адміністративних витрат і заробітної плати учасників проекту. Також допомога не надається у вигляді готівкових коштів.

Для участі у грантовій програмі необхідно заповнити заявку та надіслати її на e-mail: community@krymsos.com. Заявки приймаються щомісяця з 1 до 15 числа до 15 грудня 2017 року.

Для довідок слід писати на e-mail: community@krymsos.com або телефонувати: (095) 031-53-97, (063) 073-16-19, (096) 684-88-47 (понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 19:00).